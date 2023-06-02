Нефтяники из Жанаозена хотят снова приехать в Астану

Жанаозен. Иллюстративное фото: gov.kz

Аким Мангистауской области сегодня на брифинге СЦК высказался о ситуации с нефтяниками из Жанаозена. Они говорят, что их требования не выполнены и готовы вновь приехать в Астану, пишет корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга журналисты напомнили, что вчера нефтяники Жанаозена высказались о намерении 15 июня приехать в Астану.

По данным представителей СМИ, им предложили трудоустроиться в компанию "Молдир Мунай Сервис". Однако данная работа, по данным нефтяников, – лишь до конца года. При этом там не выполняются их требования в части безопасности труда. В связи с этим журналисты поинтересовались, какова ситуация на сегодня.

Нурлан Ногаев в ответ заявил, что не только компания "БерАли Мангистау Company" проиграла тендер в этом году. Таких компаний, по его словам, – 57, и на сегодня, принятыми КМГ мерами, трудоустроено более 3 тыс. человек – они перешли на работу в компании-победители.

"Зарплата, условия труда – не ниже, чем на предыдущем месте работы. Эти меры предлагались и нефтяникам Жанаозена. Но они не приняли предложение перейти в штат компании-победителя, потому что они в свое время с шумом уволились из этой компании.

У "Молдир Мунай Сервис" работа до конца года есть, людям предложили поработать там пока, и далее – после того как будет заключен договор трехлетний, и если компания выиграет тендер – то мы сказали, что мы их туда трудоустроим на три года, плюс еще один год (если компания будет выполнять все требования – прим. ред.).

Такое предложили. Но они говорят, что материально-техническая база слабая, не соответствует технике безопасности труда", – отметил аким.

Однако он считает, что условия там для работы созданы.

"Да, я знаю, что они хотят снова приехать в Астану. Какие решения? Все, что мы могли, мы предложили им. Надо не вставать в позу, а сесть за стол переговоров и рассмотреть все возможности всех сторон. И понимая, что нужно работать, исходя из этого, принимать решение", – резюмировал аким.

Протест жанаозенцев в Астане

Напомним, 10 апреля 2023 года у здания Минэнерго в столице собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза".

Как объяснили в нацкомпании "КазМунайГаз", собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

Тогда, как сообщали в КМГ, работникам предложили перейти в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге. Но экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от условий, настаивая на отмене результатов тендера.

Ситуацию комментировал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"Мы им сделали предложение не хуже. Предложили обеспечить работой. В условиях проведения конкурса обязательно ставится требование по качеству оборудования, количеству спецтехники, квалификации персонала. И я думаю, что здесь все-таки идет манипулирование информацией", – сказал он.

Также вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов объяснял, что собравшиеся у здания Минэнерго хотели, чтобы проигравшие компании все же выиграли тендер. Однако, как он отметил, это невозможно.

Позже стало известно, что рабочих, собравшихся у здания Минэнерго, задержали.

Кроме того, аким Жанаозена Айбек Косуаков записал видеообращение к жителям Жанаозена, вышедшим на городскую площадь, чтобы поддержать задержанных в Астане земляков.

Через некоторое время представители бастующих рабочих сделали заявление. Они сообщили, что всех людей, собравшихся ранее у здания Минэнерго, отправляют домой, в Мангистау. По их словам, вопросы и требования рабочих в дальнейшем будут решаться там с комиссией, в состав которой входят, в том числе, представители "КазМунайГаза".

Позже глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев рассказал, как решается ситуация с рабочими из Жанаозена.

А 21 апреля стало известно, что в отношении сотрудников АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" возбуждены уголовные дела. В ДЭР региона сообщили, что должностных лиц АО "Озенмунайгаз" и руководство ТОО "БерАли Мангистау Company" подозревают в хищениях в особо крупном размере, предназначенных для выполнения работ по ремонту нефтедобывающих скважин.

В конце апреля сообщалось, что Генпрокуратура изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз". В Мангистаускую область прибыла рабочая группа, созданная из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата надзорного органа.

Между тем в Жанаозене объявившим голодовку жителям предложили вакансии с зарплатой от 140 до 280 тысяч тенге в рамках региональной программы "Жұмыс жасаймын".

В мае глава Жанаозена Айбек Косуаков прокомментировал забастовку безработных у акимата, подчеркнув, что нельзя устроить всех сразу в нефтегазовую отрасль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023123-neftyaniki-iz-zhanaozena-hotyat-snova-priehat-v-astanu/