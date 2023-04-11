"Идет манипулирование информацией": Саткалиев о собравшихся у здания Минэнерго в Астане

Алмасадам Саткалиев. Фото: Facebook.com/KAZENERGY

Новый глава министерства энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах кабмина высказался о работниках из Жанаозена, собравшихся у здания Минэнерго в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр сообщил, что вчера порядка 60 рабочих из города Жанаозен приехали в Астану и начали пикетировать здание министерства энергетики.

"В целом на тот момент требования были достаточно разрозненными. Говорили о трудоустройстве. Был организован диалог с ними, были представители Минтруда, директоры департаментов Минэнерго. Они не вступали в диалог, но были. Они наблюдали, говорили с людьми, выясняли требования. Мы готовили официальную позицию", - отметил министр.

Сегодня, по его словам, дополнительно прибыли еще люди и их требования стали уже более ясными.

"Речь идет об отмене тендера ранее проведенного компанией "Озенмунайгаз". Нужно понимать, что приехали сотрудники частной нефтесервисной компании, которая проиграла в тендере другой частной компании. Тендер, который проводила дочерняя компания "Оземнунайгаз". Этот вопрос в правовом поле должен решаться.

Тендер был проведен в соответствии с действующими правилами, законодательством. Та компания выиграла правомерно, причем с меньшей суммой, причем достаточная разница в цене", - пояснил глава Минэнерго.

Для решения этого вопроса, по его словам, рабочим было предложено трудоустроиться в новую компанию на оклады не меньше, которые у них были.

"Там достаточно большие оклады, тем не менее многие отказались от этого предложения и решили пикетировать здание Минэнерго. Разговор будет, замминистры и все люди, которые непосредственно принимают решения и ответственны за эти процедуры, включая омбудсмена, который обеспечивает защиту прав рабочих, они на данных переговорах присутствовали. Я говорил о том, что организован диалог. Эта работа будет продолжена, все, что зависит от Минэнерго, в рамках наших компетенций, будет сделано", - заверил Саткалиев.

На уточняющий вопрос журналистов, почему он до сих пор не вышел к людям и позволил им ночевать на улице, он ответил коротко.

"Ночевать на улице - это выбор людей же", - сказал министр.

Также у министра спросили, почему участников акции не отправили куда-нибудь ночевать.

"Смотрите, данный пикет является организованным, то есть люди приехали со спальными мешками, с палатками. Явно их целью было привлечение к себе внимания в том числе. Тут речь идет именно об их доброй воле.

Если бы был запрос по коммунальным, мы бы это обусловили. В моем понимании, это как бы такая акция для привлечения внимания, для создания ажиотажа. Понятно, путь связанный, может быть, даже с препятствованием деятельности госорганов, когда наши сотрудники не могут зайти на работу. Но мы наоборот за открытый диалог. Если будет добрая воля, а мы уже достаточно много сделали, мы готовы все необходимое организовать", - пояснил министр.

Он также высказался о причинах произошедшего.

"Если мы говорим о людях, не о руководстве частной компании, которое пытается использовать этих людей, опротестовать итоги законного конкурса в интересах личной выгоды, если мы говорим об интересах людей, то их мы максимально защитили.

Мы им сделали предложение не хуже. Предложили обеспечить работой. В условиях проведения конкурса обязательно ставится требование по качеству оборудования, количеству спецтехники, квалификации персонала.

И я думаю, что здесь все-таки идет манипулирование информацией. Я призываю вас к более объективному освещению данных событий... При необходимости я пойду, у меня никаких сомнений нет там, я в разных ситуациях был. В энергетике работал, с коллективами. Сейчас приехал основной коллектив их, костяк, и сейчас они меняют требования. Сейчас больше сосредоточились на конкурсе", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что у здания Минэнерго в Астане собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза".

Ситуацию прокомментировали в "КазМунайГаз". Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

В КМГ пояснили, что 1 апреля этого года им было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге.

Однако, по данным компании, экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016290-idet-manipulirovanie-informatsiey-satkaliev-o-prichinah-zabastovki-neftyanikov-v-astane/