Аким Жанаозена обратился к собравшимся на площади горожанам (видео)

Айбек Косуаков. Фото: t.me/mangystau_press

Аким Жанаозена Айбек Косуаков обратился к собравшимся на площади перед акиматом жителям, передает официальный Telegram-канал акимата Мангистауской области.

Как говорится в сообщении, сегодня, 11 апреля, акиматом Жанаозена были проведены разъяснительные работы среди горожан, собравшихся на площади перед городской администрации.

Аким города опубликовал видеообращение к горожанам.

"Уважаемые жители города Жанаозен, уважаемые земляки! Сегодня все вы видели в социальных сетях информацию о том, что наши земляки организовали акцию протеста в Астане и были доставлены в отдел полиции.

По сообщению представителей правоохранительных органов, наши земляки в порядке. К ним будут приняты административные меры в рамках действующего законодательства.

Акиматом на постоянной основе принимаются меры по созданию новых рабочих мест на территории города, обеспечению постоянной занятости безработных граждан.

В Астане проведены предварительные переговоры с протестующими гражданами. Тем, кто ранее работал в проигравшей тендер компании, был предложен перевод в компанию, выигравшую тендер с сохранением условий труда и заработных плат. Но предложение было отклонено.

В священный месяц Рамазан призываю всех к спокойствию! Не зная сути вопроса, прошу не поддаваться эмоциям и призывам провокаторов, не совершать какие-либо незаконные действия", – сказал Косуаков.

Напомним, 10 апреля у здания Минэнерго в Астане собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза".

Ситуацию прокомментировали в "КазМунайГаз". Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

В КМГ пояснили, что 1 апреля этого года им было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге. Однако, по данным компании, экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера.

Сегодня новый глава министерства энергетики Алмасадам Саткалиев высказался о работниках из Жанаозена, собравшихся у здания Минэнерго в Астане.

"Мы им сделали предложение не хуже. Предложили обеспечить работой. В условиях проведения конкурса обязательно ставится требование по качеству оборудования, количеству спецтехники, квалификации персонала. И я думаю, что здесь все-таки идет манипулирование информацией", – сказал он.

Позже вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов также рассказал, чего хотят собравшиеся у здания Минэнерго в Астане рабочие из Жанаозена. По его словам, они хотят, чтобы проигравшие компании выиграли тендер. Однако, как он отметил, это невозможно.

Позже стало известно, что рабочих, собравшихся у здания Минэнерго, задержали. В полиции Астаны прокомментировали произошедшее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016390-akim-zhanaozena-obratilsya-k-sobravshimsya-na-ploschadi-gorozhanam/