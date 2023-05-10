"Нечестно и несправедливо": аким Жанаозена прокомментировал забастовку безработных

Айбек Косуаков. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Глава Жанаозена Айбек Косуаков прокомментировал забастовку безработных у акимата, подчеркнув, что нельзя устроить всех сразу в нефтегазовую отрасль. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Айбек Косуаков отметил, что сегодня группа безработных граждан устроила акцию протеста перед акиматом города Жанаозена. Они объявили о намерении вести голодовку до тех пор, пока их не трудоустроят в нефтегазовую отрасль.

"Как я говорил ранее – трудоустроить одномоментно всех в нефтегазовую отрасль невозможно, необходимо использовать все возможные варианты трудоустройства предлагаемые государством, однако, к сожалению, некоторые из наших граждан не хотят прислушиваться к этим словам.

Мы не можем в ущерб людям, спокойно ждущим своей очереди на трудоустройство в рамках действующего алгоритма, трудоустроить тех, кто выходит протестовать перед акиматом. Это нечестно и несправедливо", – заявил аким.

Он объяснил, что желающие могут трудоустроиться на работу в рамках проекта "Жұмыс жасаймын", с зарплатой от 140 до 280 тысяч тенге.

По словам Косуакова, в данном случае для соискателей доступен обширный список вакансий, для большинства из которых не обязательно наличие высшего образования. В это же время желающие могут ожидать своей очереди трудоустройства в нефтегазовый сектор.

"На мой взгляд, это лучше, чем говорить о том, что у тебя нет работы, и в то же время отказываться от имеющихся предложений", – подчеркнул глава города.

Аким добавил, что в Жанаозене имеется ряд проблем, требующих своего решения, и занятость населения одна из них.

"Но зачастую мне и моим коллегам, вместо того чтобы заниматься поиском системных решений для актуальных вопросов нашего города, приходится тратить время на митинги и забастовки.

Наши двери открыты – многие из общественных активистов принимают участие в работе наших комиссий по самым разным вопросам. Нам требуется ваша конструктивная помощь – вместе мы сможем добиться большего. Я уверен, что общими усилиями мы сделаем жизнь нашего города и его горожан лучше", – написал Айбек Косуаков.

По данным издания Lada.kz, 10 мая безработные жители Жанаозена вновь собрались у акимата для проведения акции протеста. Полиция зафиксировала нарушение общественного порядка.

"Сотрудниками полиции 17 нарушителей были доставлены в управление полиции, где с ними была проведена профилактическая беседа. После их отпустили домой", – заявили в ДП региона.

Напомним, что в конце марта безработные жители села Жетыбай в Мангистауской области также устроили несанкционированный митинг, требуя, чтобы их устроили на работу в нефтяные компании.

Сначала они собрались у здания акимата, а после перекрыли дорогу к нефтепромыслу №6.

Протест жанаозенцев в Астане

10 апреля 2023 года у здания Минэнерго в столице собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза".

Как объяснили в нацкомпании "КазМунайГаз", собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

Тогда работникам компании предложили перейти в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге, сообщали в КМГ. Но экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от условий, настаивая на отмене результатов тендера.

О ситуации высказывался министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"Мы им сделали предложение не хуже. Предложили обеспечить работой. В условиях проведения конкурса обязательно ставится требование по качеству оборудования, количеству спецтехники, квалификации персонала. И я думаю, что здесь все-таки идет манипулирование информацией", – сказал он.

При этом вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов объяснял, что собравшиеся у здания Минэнерго хотели, чтобы проигравшие компании все же выиграли тендер. Однако, как он отметил, это невозможно.

Позже стало известно, что рабочих, собравшихся у здания Минэнерго, задержали. В полиции Астаны прокомментировали произошедшее.

Между тем аким Жанаозена Айбек Косуаков записал видеообращение к жителям Жанаозена, вышедшим на городскую площадь, чтобы поддержать задержанных в Астане земляков.

Через некоторое время представители бастующих рабочих сделали заявление. Они сообщили, что всех людей, собравшихся ранее у здания Минэнерго, отправляют домой, в Мангистау. По их словам, вопросы и требования рабочих в дальнейшем будут решаться там с комиссией, в состав которой входят, в том числе, представители "КазМунайГаза".

Кроме того, требования жанаозенцев в Астане комментировали в Генпрокуратуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020000-nechestno-i-nespravedlivo-akim-zhanaozena-prokommentiroval-zabastovku-bezrabotnyh/