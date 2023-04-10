Приехавшие из Жанаозена в Астану требуют устроить их в штат "Озенмунайгаза": ситуацию объяснили в КМГ

"КазМунайГаз". Иллюстративное фото: kmg.kz

У здания Минэнерго в Астане собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза". Ситуацию прокомментировали представители "КазМунайГаза" на официальном сайте компании.

Сообщается, что у здания Министерства энергетики РК в Астане собралось порядка 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями.

"Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ", – сообщили представители "КазМунайГаза".

Подчеркивается, что 1 апреля текущего года им было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тысяч тенге.

Однако, по данным компании, экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера.

"Вместе с тем, по ранее направленным жалобам Фондом "Самрук-Казына" была проведена проверка конкурсных процедур на предмет соблюдения законности, в результате которой нарушения выявлены не были.

Необходимо отметить, что большинство из прибывших в столицу уже участвовали в пикетах у здания "КазМунайГаза" в прошлом году, но тогда они требовали в обход процедур вернуть объемы другой мангистауской компании – "Кезби".

К настоящему времени требования забастовщиков изменились, и теперь ими поставлен ультиматум по их трудоустройству в штат АО "Озенмунайгаз", – говорится в сообщении.

При этом указано, что это противоречит правилам найма на работу в данную организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанаозена в порядке очереди.

Отмечается, что данные правила были приняты по требованию самих жителей моногорода для честного распределения рабочих мест.

"Таким образом, требования прибывших в столицу не подлежат выполнению ввиду нарушения принятых правовых процедур.

В КМГ сформирована специальная контактная группа для переговоров с прибывшими в столицу", – добавили в компании.

Отметим, что АО "Озенмунайгаз" занимается освоением месторождений Узень и Карамандыбас. Об этом сообщается на официальном сайте компании. В состав компании входят 16 производственных структурных подразделений. Сейчас здесь работает более 9 тыс. человек.

Сообщается, что разведочные работы на месторождении Узень начались в 1959 году, а нефтепромысловое управление "Узень" было образовано 15 июля 1964 года.

15 июля 1965 года первый эшелон узеньской нефти был отправлен на Атырауский нефтеперерабатывающий завод. Спустя несколько лет был построен крупный магистральный нефтепровод "Узень – Атырау – Самара". В 1966 году был добыт первый миллион тонн нефти.

16 апреля 1996 года нефтепромысловое управление было преобразовано в ОАО "Озенмунайгаз", а 1 апреля 2004 года в результате слияния ОАО "Озенмунайгаз" и ОАО "Эмбамунайгаз" было образовано АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз».

1 июля 2012 года производственный филиал "Озенмунайгаз" был вновь преобразован в АО "Озенмунайгаз".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016237-kmg-priehavshie-iz-zhanaozena-v-astanu-trebuyut-ustroit-ih-v-shtat-ozenmunaygaza/