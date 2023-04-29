Генпрокуратура изучит законность тендеров "Озенмунайгаза"

Здание "Озенмунайгаза". Фото: facebook.com/OzenMunaiGaz

Генеральная прокуратура изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз". В Мангистаускую область прибыла рабочая группа, созданная из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата надзорного органа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры РК.

По информации ведомства, перед рабочей группой стоит задача - изучить вопросы соблюдения законности и обеспечения прозрачности при проведении тендеров в АО "Озенмунайгаз".

"Как известно, работники подрядных организаций часто поднимают именно этот вопрос и связывают его с ухудшением условий труда и снижением заработной платы.

В этой связи сотрудники надзорного ведомства анализируют финансово-хозяйственную документацию и закупки АО "Озенмунайгаз" на предмет наличия возможных нарушений и коррупционных рисков", - отметили в Генпрокуратуре.

Здесь добавили, что одновременно проводится анализ социально-экономического развития Жанаозена и Мангистауской области в целом.

"Анализом охвачены проблемные вопросы в сфере строительства жилищной и инженерной инфраструктуры, развития предпринимательства, культуры, спорта, туризма и агропромышленного комплекса, совершенствования системы здравоохранения и другие важные для региона направления.

Результаты проведенной работы будут доведены до общественности", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее в нацкомпании "КазМунайГаз" рассказали, какие нарушения были выявлены при проверке работы "Озенмунайгаза".

Так, по словам руководителя рабочей группы Даулетжана Хасанова, в АО "Озенмунайгаз" были обнаружены случаи фиктивного трудоустройства сотрудников. Кроме того, в компании сначала в должности штатного теолога, а затем специалиста по связям с общественностью числился известный актауский акын-айтыскер.

Также, отметил он, имеются факты приема персонала в штат вне очереди или без какого-либо соответствия квалификационным требованиям и достаточного опыта работы по узким специальностям ремонтных подразделений.

Кроме того, при сверке данных GPS-датчиков ряда грузовых автомобилей с табелями рабочего времени обнаружены несоответствия. Еще рабочая группа выявила случай, когда завышалась стоимость услуг по аренде нефтедобывающего оборудования.

Отдельно Даулетжан Хасанов остановился на проверке жалоб сотрудников предприятий Жанаозена. Как оказалось, в некоторых подрядных организациях "Озенмунайгаза" имелись факты задержки пенсионных отчислений на 2-3 месяца, работники транспортных подрядных компаний не обеспечивались спецодеждой и питанием, зафиксированы случаи превышения продолжительности сверхурочных работ.

Добавим, что АО "Озенмунайгаз" является 100% дочерней компанией АО "КазМунайГаз". По информации официального сайта "Озенмунайгаза", в состав компании входят 16 производственных структурных подразделений. В настоящее время в акционерном обществе работают свыше 9000 человек. Компания занимается освоением месторождений Узень и Карамандыбас.

В январе 2023 года гендиректором "Озенмунайгаза" стал бывший аким Актау Нурдаулет Килыбай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2018777-genprokuratura-izuchit-zakonnost-tenderov-ozenmunaygaza/