Объявившим голодовку жанаозенцам предложили вакансии с зарплатой до 280 тыс. тенге

Жанаозен. Иллюстративное фото: gov.kz

В Жанаозене объявившим голодовку жителям предложили вакансии с зарплатой от 140 до 280 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации ведомства, объявившим голодовку жанаозенцам были предложены различные варианты трудоустройства в рамках региональной программы "Жұмыс жасаймын".

Отмечается, что местные жители могли работая ожидать своей очереди трудоустройства в нефтяную отрасль.

В акимате сообщили, что 13 компаний в городе предложили более 200 различных вакансий, таких как: архитектор, инженер производства, оператор сall-центра, кассир-бухгалтер, работник столовой, автослесарь, менеджер, разнорабочий, электрик, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, продавец, уборщик, администратор, горничная и так далее.

При этом, как добавили в ведомстве, максимальная зарплата у предложенных вакансий – 280 тысяч тенге, минимальная – 140 тысяч тенге, в зависимости от должности и наличия квалификации. А для большинства имеющихся вакансий не обязательно иметь высшее образование.

"Сотрудниками акимата Жанаозена было предложено собравшимся трудоустроиться на имеющиеся рабочие места и ждать подхода своей очереди в рамках алгоритма трудоустройства в нефтегазовый сектор, однако безработные безапелляционно потребовали трудоустройства в АО "Озенмунайгаз" в обход общей очереди.

Данное требование является нечестным и несправедливым по отношению к другим жителям города, ждущим своей очереди, большинство из которых в данный момент работает в других сферах", – пояснили в городском акимате.

Протест жанаозенцев в Астане

Напомним, 10 апреля у здания Минэнерго в столице собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза". Как объяснили в нацкомпании "КазМунайГаз", собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

Тогда работникам компании предложили перейти в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге, сообщали в КМГ. Но экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от условий, настаивая на отмене результатов тендера.

О ситуации высказывался новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"Мы им сделали предложение не хуже. Предложили обеспечить работой. В условиях проведения конкурса обязательно ставится требование по качеству оборудования, количеству спецтехники, квалификации персонала. И я думаю, что здесь все-таки идет манипулирование информацией", – сказал он.

Тем временем вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов пояснял, что собравшиеся у здания Минэнерго хотели, чтобы проигравшие компании все же выиграли тендер. Однако, как он отметил, это невозможно.

Позже стало известно, что рабочих, собравшихся у здания Минэнерго, задержали. В полиции Астаны прокомментировали произошедшее.

Между тем аким Жанаозена Айбек Косуаков записал видеообращение к жителям Жанаозена, вышедшим на городскую площадь, чтобы поддержать задержанных в Астане земляков.

Через некоторое время представители бастующих рабочих сделали заявление. Они сообщили, что всех людей, собравшихся ранее у здания Минэнерго, отправляют домой, в Мангистау. По их словам, вопросы и требования рабочих в дальнейшем будут решаться там с комиссией, в состав которой входят, в том числе, представители "КазМунайГаза".

Кроме того, требования жанаозенцев в Астане комментировали в Генпрокуратуре.

Позже глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев рассказал, как решается ситуация с рабочими из Жанаозена.

А 21 апреля стало известно, что в отношении сотрудников АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" возбуждены уголовные дела. В ДЭР региона сообщили, что должностных лиц АО "Озенмунайгаз" и руководство ТОО "БерАли Мангистау Company" подозревают в хищениях в особо крупном размере, предназначенных для выполнения работ по ремонту нефтедобывающих скважин.

Также в нацкомпании "КазМунайГаз" рассказали, какие нарушения были выявлены при проверке работы АО "Озенмунайгаз". По словам руководителя рабочей группы, заместителя председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжана Хасанова, в АО "Озенмунайгаз" были обнаружены случаи фиктивного трудоустройства сотрудников. Кроме того, в компании сначала в должности штатного теолога, а затем специалиста по связям с общественностью числился известный актауский акын-айтыскер.

В конце апреля стало известно, что Генпрокуратура изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз". В Мангистаускую область прибыла рабочая группа, созданная из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата надзорного органа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019256-obyavivshim-golodovku-zhanaozentsam-predlozhili-vakansii-s-zarplatoy-do-280-tys-tenge/