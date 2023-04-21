Должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" попали под следствие

Уголовное дело. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Мангистауской области возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" - их подозревают в хищениях, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЭР региона.

Как сообщили в Департаменте экономических расследований по Мангистауской области АФМ РК, на основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО "КазМунайГаз"(Озенмунайгаз) департаментом экономических расследований по Мангистауской области проводятся несколько досудебных расследований.

"В частности, проводится расследование в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" по факту хищения путем фиктивной установки новых насосно-компрессорных труб с отражением искаженных сведений в бухгалтерской и иной официальной документации предприятия.

Кроме того, ведется следствие в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" и руководства ТОО "БерАли Мангистау Company" по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, предназначенных на выполнение работ по ремонту нефтедобывающих скважин в 2022 году", - говорится в сообщении ведомства.

Как установило следствие, руководитель ТОО "БерАли Мангистау Company" заключил договоры со своими близкими родственниками якобы на аренду спецтехники. На самом деле полученные средства в размере 248 млн тенге были обналичены и присвоены, сообщили в департаменте.

"Указанными действиями руководство ТОО "БерАли Мангистау Company" причинило ущерб не только государству, но и работникам компании. Таким образом, обналиченные денежные средства могли быть направлены на развитие компании, улучшение условий труда работников, в том числе повышение заработной платы.

В совокупности данные обстоятельства вызвали недовольство среди простых сотрудников компании.

Данные факты проверяются в рамках расследования, иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - заключили в департаменте экономических расследований.

Протест жанаозенцев в Астане

10 апреля у здания Минэнерго в Астане собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза". Как объяснили в нацкомпании "КазМунайГаз", собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

Работникам компании предложили перейти в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге, сообщали в КМГ. Однако экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от условий, настаивая на отмене результатов тендера.

О ситуации высказывался новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"Мы им сделали предложение не хуже. Предложили обеспечить работой. В условиях проведения конкурса обязательно ставится требование по качеству оборудования, количеству спецтехники, квалификации персонала. И я думаю, что здесь все-таки идет манипулирование информацией", – сказал он.

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов пояснял, что собравшиеся у здания Минэнерго хотели, чтобы проигравшие компании все же выиграли тендер. Однако, как он отметил, это невозможно.

Позже стало известно, что рабочих, собравшихся у здания Минэнерго, задержали. В полиции Астаны прокомментировали произошедшее.

Между тем аким Жанаозена Айбек Косуаков записал видеообращение к жителям Жанаозена, вышедшим на городскую площадь, чтобы поддержать задержанных в Астане земляков.

Через некоторое время представители бастующих рабочих сделали заявление. Они сообщили, что всех людей, собравшихся ранее у здания Минэнерго, отправляют домой, в Мангистау.

По их словам, вопросы и требования рабочих в дальнейшем будут решаться в Мангистау с комиссией, в состав которой входят, в том числе, представители "КазМунайГаза".

Кроме того, требования жанаозенцев в Астане комментировали в Генпрокуратуре.

Позже глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев еще раз прокомментировали ситуацию и рассказал, как сейчас решается ситуация с рабочими из Жанаозена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017792-dolzhnostnye-litsa-ao-ozenmunaygaz-i-too-berali-mangistau-company-popali-pod-sledstvie/