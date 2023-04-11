"Хотят, чтобы проигравшие компании выиграли тендер": Кульгинов о требованиях рабочих из Жанаозена

Алтай Кульгинов. Фото: Facebook / Altay Kulginov

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов в кулуарах кабмина рассказал, чего хотят собравшиеся у здания Минэнерго в Астане рабочие из Жанаозена, передает корреспондент NUR.KZ.

"Они хотят, чтобы проигравшие компании выиграли тендер. Но это невозможно. Надо в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом все рассматривать. Так просто требовать - это, как минимум, некорректно. Наша задача - предложить им имеющиеся вакансии. То, что и делают госорганы", - отметил он.

Он также сообщил, что не может однозначно сказать, что рабочие на площади лоббируют интересы какой-то компании. Кульгинов отметил, что все нужно решать в рамках закона.

Журналисты спросили, не боятся ли власти повторения январских событий.

"Не нужно здесь перебарщивать, давайте по факту смотреть. Люди, которые свои требования ставят, госорганы их слышат, будут предлагать все в рамках тех полномочий, которые у них есть", - сказал вице-премьер.

Ранее мы сообщали, что у здания Минэнерго в Астане собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза".

Ситуацию прокомментировали в "КазМунайГаз". Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

В КМГ пояснили, что 1 апреля этого года им было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге.

Однако, по данным компании, экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера.

Сегодня глава Минэнерго тоже прокомментировал ситуацию. По его словам, в требованиях рабочих идет речь об отмене тендера, ранее проведенного компанией "Озенмунайгаз".

Тем не менее, как отметил министр, тендер был проведен в соответствии с действующими правилами, законодательством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016299-hotyat-chtoby-proigravshie-kompanii-vyigrali-tender-kulginov-o-trebovaniyah-rabochih-iz-zhanaozena/