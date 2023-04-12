Представители собравшихся у здания Минэнерго рабочих из Жанаозена сделали заявление

Рабочий. Иллюстративное фото: Oleg Nikishin/Getty Images

В Сети появилось видео с рабочими компании "БерАли Мангистау Company", которые ранее собрались у здания министерства энергетики в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Рабочие компании Жолмурат Улыкпанов и Нурсултан Нурумулы сообщили, что всех людей, собравшихся ранее у здания Минэнерго, отправляют домой, в Мангистау.

По словам Улыкпанова и Нурумулы, вопросы и требования рабочих в дальнейшем будут решаться в Мангистау с комиссией, в состав которой входят в том числе представители "КазМунайГаза".

Сотрудники компании призвали поддержавших их жителей Жанаозена не совершать противоправных действий и разойтись по домам.

Напомним, 10 апреля у здания Минэнерго в Астане собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза". Как объяснили в нацкомпании "КазМунайГаз", собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

Работникам компании предложили перейти в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге, сообщали в КМГ. Однако экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от условий, настаивая на отмене результатов тендера.

Позже о ситуации высказался новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"Мы им сделали предложение не хуже. Предложили обеспечить работой. В условиях проведения конкурса обязательно ставится требование по качеству оборудования, количеству спецтехники, квалификации персонала. И я думаю, что здесь все-таки идет манипулирование информацией", – сказал он.

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов также рассказал, чего хотят собравшиеся у здания Минэнерго в Астане рабочие из Жанаозена. По его словам, они хотят, чтобы проигравшие компании выиграли тендер. Однако, как он отметил, это невозможно.

Позже стало известно, что рабочих, собравшихся у здания Минэнерго, задержали. В полиции Астаны прокомментировали произошедшее.

Между тем аким Жанаозена Айбек Косуаков записал видеообращение к жителям Жанаозена, вышедшим на городскую площадь, чтобы поддержать задержанных в Астане земляков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016392-predstaviteli-sobravshihsya-u-zdaniya-minenergo-rabochih-iz-zhanaozena-sdelali-zayavlenie/