Как решается ситуация с бастовавшими в Астане жанаозенцами, рассказал глава Минэнерго

Алмасадам Саткалиев: t.me/KZgovernment

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев рассказал, на каком этапе находятся переговоры с устроившими в Астане забастовку рабочими из Жанаозена, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев рассказал, какие требования предъявляли рабочие из Жанаозена, бастовавшие в Астане.

"Там есть ряд требований, которые были поставлены представителями этой компании, "БерАли". Они требовали, в первую очередь, трудоустройства в компанию "Озенмунайгаз". Но понятно, что есть определенный порядок, согласованный с жителями, и там есть 9 тыс. человек в очереди.

Поставили вопрос о возможности внесения изменений и дополнений в порядок приема на работу. Но мы сказали КМГ, что это требует обязательного обсуждения с местными жителями", – заявил министр.

Второе требование, по его словам, касается обеспечения стабильными рабочими местами на три года.

"Сегодня уже в выступлениях вице-премьера прозвучало, что мы готовы (обеспечить рабочие места – прим. ред.), мы первыми предложили эту инициативу. То есть сохранение заработных плат, коллективный договор, который бы включал серьезный пакет помощи – это и оздоровление, и 13-я зарплата. То есть это такой мощный экономический, стимулирующий пакет.

И, объективно, он отличается от тех условий оплаты труда, которые есть по Казахстану. Он гораздо лучше, но тем не менее в целях урегулирования мы рассматриваем возможность предоставления таких беспрецедентных условий труда", – добавил министр.

В целом, по словам Саткалиева, у него есть осторожный оптимизм, что этот вопрос разрешится в конструктивном ключе.

При этом представители СМИ поинтересовались, согласен ли он с тем, что пикетчики стали инструментом для руководителей различных компаний, чтобы давить таким образом на государство.

"Все начиналось с хозяйственного спора. Я не могу однозначно утверждать, что они (рабочие – прим. ред.) стали инструментом. Скорее всего, речь идет о том, что в результате того, что данная компания проиграла тендер и вывесила объявление о том, что у нее нет возможности в силу того, что они проиграли тендер, вас содержать, была какая-то инициатива, может быть, среди рабочих, и сама компания участвовала в этом процессе. Я пока не могу утверждать окончательно, что вылилось в приезд в Астану.

Тем не менее кто-то им оплатил билет, кто-то оплатил автобусы, доставку на место, кто-то предоставил им спальные мешки, освещение в СМИ. То есть вот это все, считаю, не просто так было сделано. Думаю, соответствующие госорганы на определенном этапе разберутся с этими подходами", – резюмировал глава Минэнерго.

Протест жанаозенцев в Астане

Напомним, что 10 апреля у здания Минэнерго в Астане собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза". Как объяснили в нацкомпании "КазМунайГаз", собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

Работникам компании предложили перейти в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге, сообщали в КМГ. Однако экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от условий, настаивая на отмене результатов тендера.

О ситуации высказывался новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"Мы им сделали предложение не хуже. Предложили обеспечить работой. В условиях проведения конкурса обязательно ставится требование по качеству оборудования, количеству спецтехники, квалификации персонала. И я думаю, что здесь все-таки идет манипулирование информацией", – сказал он.

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов пояснял, что собравшиеся у здания Минэнерго хотели, чтобы проигравшие компании все же выиграли тендер. Однако, как он отметил, это невозможно.

Позже стало известно, что рабочих, собравшихся у здания Минэнерго, задержали. В полиции Астаны прокомментировали произошедшее.

Между тем аким Жанаозена Айбек Косуаков записал видеообращение к жителям Жанаозена, вышедшим на городскую площадь, чтобы поддержать задержанных в Астане земляков.

Через некоторое время представители бастующих рабочих сделали заявление. Они сообщили, что всех людей, собравшихся ранее у здания Минэнерго, отправляют домой, в Мангистау.

По их словам, вопросы и требования рабочих в дальнейшем будут решаться в Мангистау с комиссией, в состав которой входят, в том числе, представители "КазМунайГаза".

Кроме того, требования жанаозенцев в Астане комментировали в Генпрокуратуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017419-kak-reshaetsya-situatsiya-s-bastovavshimi-v-astane-zhanaozentsami-rasskazal-glava-minenergo/