"Нарушают мыслимые и немыслимые нормы": депутат о плотной застройке Астаны

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат и зампред мажилиса заявил, что при застройке Астаны нарушаются любые нормы: дома строят близко, людей лишают соцобъектов и парков в угоду новым ЖК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы, если спрашиваете про мое отношение (к нынешней застройке Астаны – прим. ред.), – естественно, отрицательное. Если брать Астану – зайдите на правый берег, когда только столица развивалась, как перегрузили инфраструктуру.

На левом берегу мы видим, что там, где должны быть социальные объекты, строятся опять ЖК, которые просто нарушают все мыслимые и немыслимые нормы: расстояния между жилыми домами, люди лишаются не только социальных объектов, но и просто мест отдыха – парков, скверов и т. д.", – заявил в кулуарах мажилиса Альберт Рау.

Он добавил, что от уплотнения застройки страдает не только Астана, но и Алматы – по поручению президента разрабатывается новый строительный кодекс.

"В отрасли накопилось много проблем. Они связаны как раз с хаотичностью – в разных законах разные нормы, и, может, где-то противоречат, поэтому нужно комплексное решение. В кодексе это должно решаться", – заявил депутат.

Согласно данным на сайте Бюро нацстатистики, численность населения в Астане равна более 1,3 млн человек. В Алматы – 2,1 млн человек.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить уплотненную застройку Астаны и Алматы еще в прошлом году.

А в конце марта аким Астаны Женис Касымбек рассказал, какие ограничения вводятся в столице из-за нагрузки на инфраструктуру и быстрого роста населения.

"С 1 января этого года есть определенные ограничения и запрет на выдачу техусловий для проектирования в первую очередь жилья. Если нет сетей, нет мощностей, и мы не видим перспективы на 3-4 года значительного увеличения, мы не имеем права давать разрешение на проектирование и строительство жилья", – заявлял он.

Позже зампремьер-министра Алтай Кульгинов высказался по поводу предложения ограничить строительство в Астане из-за дефицита воды. Он отметил, что помимо проблемы дефицита воды в городе есть спрос есть на жилье, особенно на доступное жилье, социальное.

Тем временем некоторые из жителей столицы пожаловались на ужасный запах из-за отключений воды.

Ситуация с застройкой Алматы

В июле прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев проинформировал президента о принятии новых правил застройки, запрещающих строительство зданий выше 9 этажей южнее проспекта Абая, в горной и предгорной местности, а также о планах по обновлению инженерной инфраструктуры.

В ноябре во время визита Касым-Жомарта Токаева в Алматы глава государства отметил неудобную планировку зданий и дорог в городе. Он также заявил, что город нельзя превращать в каменные джунгли.

В конце января стало известно, что в Алматы к 2040 году собираются построить примерно 1,5 тыс. многоэтажных домов. Однако специалисты выразили сомнения насчет того, хватит ли площади города для такой застройки.

В апреле в сенате предложили ввести мораторий на строительство в горных и предгорных районах Алматы. Позже во время встречи с населением Бостандыкского района аким Ерболат Досаев призвал алматинцев – если они видят, что в горных районах идет застройка, обратиться в районный акимат, УГСК или через платформу Open Almaty.

В конце мая стало известно, что в Алматы выявили более 150 нарушений закона при застройке в горной местности и вдоль водоемов, а также на особо охраняемых территориях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021878-narushayut-myslimye-i-nemyslimye-normy-deputat-o-plotnoy-zastroyke-astany/