Ввести мораторий на строительство в горных и предгорных районах Алматы предложили в сенате

Строительство. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Депутат сената парламента РК Андрей Лукин указал на проблему незаконной и хаотичной застройки предгорных районов Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Андрей Лукин в депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова и Генпрокурора Берика Асылова указал, что общественность продолжает волновать застройка в горах Алматы, несмотря на предпринятые городскими властями меры по упорядочению строительства в предгорной зоне.

"Не прекращаются громкие скандалы, связанные с массовой застройкой в горах и уничтожением яблоневых садов. Общественники, экологи, сейсмологи, юристы и жители города требуют обратить внимание на серьезную проблему: город находится на грани утраты природного ландшафта, и это несет существенные проблемы и большие риски для жизни горожан", - отметил он.

По словам сенатора, в последние десятилетия началась интенсивная застройка горной и предгорных зон. При этом вырубаются сады, срезаются горные склоны лессовых пород.

"Таунхаусы и коттеджи возведены на Шымбулаке, в Бутаковском ущелье, в районе Каменского плато, ущелья Кимасар, в Горном Гиганте, поселке Юбилейном и Большом Алматинском ущелье.

Как отмечают общественники, частные строительные компании, прикрываясь мораторием на проверки бизнеса, меняют целевое назначение земель с крестьянского или садоводческого хозяйства на ИЖС, потом ведут застройку многоэтажных жилых комплексов на склонах, непосредственно прилегающих к предгорьям.

В то же время эти склоны по своему составу не подходят для капитального строительства. МЧС неоднократно отмечало, что строительство на данных участках может привести к оползням техногенного характера", - заявил Лукин.

Ссылаясь на данные общественников и экоактивистов города, сенатор заявил, что в 2020-2021 годах из территорий природного парка "Медеу" выведены 22 гектара для индивидуального жилищного строительства, и после изменений рекреационной зоны акимат Алматы вынес 60 постановлений о предоставлении права землепользования для ИЖС.

Кроме того, близ обсерватории и Астрофизического института им. Фесенкова земельные участки площадью 3,2 га переданы под застройку коттеджного городка.

"На одном из казахстанских сайтов для размещения объявлений выставлены несколько объявлений о продаже земельных участков от 50 соток до гектара в микрорайоне Каменское плато. Эти участки некогда выделялись под крестьянские хозяйства, а сейчас продаются как "лучшие локации" под коттеджные городки, таунхаусы, клубные дома. В одном объявлении собственник даже готов оказать помощь при переоформлении и изменении целевого назначения через связи в госорганах", - посетовал сенатор.

Отметив, что в большей степени за застройку горной и предгорной зон несут ответственность исполнительные органы Алматы и районов Алматинской области, прилегающих к городу, депутат предложил провести детальную инвентаризацию земель горных и предгорных районов, в том числе на особо охраняемых природных территориях, расположенных в границах города и прилегающих к границе города.

До завершения инвентаризации земель и принятия соответствующего НПА Лукин предлагает объявить мораторий на предоставление земель в горных и предгорных районах под частное строительство.

Он также указал на необходимость проверить законность вывода части территорий природного парка "Медеу" для ИЖС, изменения целевого назначения земель под застройку коттеджного городка в районе обсерватории и Астрофизического института им. Фесенкова, а также изменения целевого назначения под частное строительство других земельных участков, ранее предоставленных для ведения сельского хозяйства, крестьянских и фермерских хозяйств, личного подсобного хозяйства и садоводства. Речь идет об участках, расположенных в горных и предгорных районах Алматы и прилегающих к городу районов Алматинской области.

Для решения проблемы сенатор предлагает запретить изменения целевого назначения под строительство ранее предоставленных земель, расположенных в горных и предгорных районах.

Сенатор также просит внести изменения и дополнения в действующее законодательство, предусматривающие полный запрет частного строительства в горных и предгорных районах Алматы и его окрестностях, а также предусмотреть ответственность за нарушения естественного ландшафта в горной и предгорной зонах.

Строительство в Алматы

В начале прошлого года в Алматы решили ограничить высотность зданий при строительстве выше проспекта Абая. Позже в акимате озвучили лимиты этажности - от 5 до 9 этажей.

Инициативу прокомментировали в МИИР. Отмечалось, что ограничение позволит предотвратить дальнейшее нарушение плотности застройки, инсоляции и проветриваемости мегаполиса.

В начале этого года аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в южной столице проведут сейсмоаудит зданий.

В феврале в ходе встречи с градоначальником многоэтажное строительство предложили перенести из Алматы в Gate City. Отмечалось, что это снизит нагрузку на инфраструктуру, к тому же город находится в сейсмоопасной зоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016279-vvesti-moratoriy-na-stroitelstvo-v-gornyh-i-predgornyh-rayonah-almaty-predlozhili-v-senate/