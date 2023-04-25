Кульгинов высказался о предложении ограничить строительство в Астане из-за дефицита воды

Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Зампремьер-министра Алтай Кульгинов в кулуарах кабмина прокомментировал предложение депутатов запретить строительство новых ЖК в Астане из-за проблем с водообеспечением, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в маслихате хотят запретить строительство новых жилых комплексов, чтобы не было проблем с водой.

"Наверное, не запретить – здесь нужно сказать о том, чтобы снизить темпы. Но резкого снижения не должно быть – это мы с акимом обсуждали.

В 2020 году 3 млн квадратных метров план поставлен перед акиматом был – он его выполнил, акимат. В 2021 году – 3 млн 200 тыс. Это тоже выполнил акимат. И когда уже обсуждали на 3,5 млн квадратных метров, мы сказали, нет, нужно скорректировать. Потому что уже мы видим, что нужно сперва построить инфраструктуру по воде, по теплу", – отметил он.

Как подчеркнул Кульгинов, именно по этой причине началось строительство трех тепловых станций с учетом газификации, которые разгрузят ТЭЦ. Также, по его словам, необходимо завершить долгострой ТЭЦ-3, по которому сейчас активно идут работы.

При этом экс-аким столицы указал на необходимость строительства электрических подстанций и канализационных сетей.

"После этого можно говорить о дальнейшем увеличении квадратуры. Но спрос есть на жилье, особенно на доступное жилье, социальное", – подчеркнул он.

При этом, по словам Алтая Кульгинова, Астана не должна остаться без воды.

"Чтобы этого не случилось, перед акиматом стоит задача (обеспечить – прим. ред.) дополнительные источники воды, протянуть водовод с канала "Иртыш – Сатпаев". Этот проект сейчас разрабатывается вместе с министерством и акиматом. Как минимум на это уйдет 3-4 года. Но как только насосно-фильтровальную станцию №3 мы закончим (летом – прим. ред.), на 30% объем воды увеличится.

Но нужно понимать, что в целом нужно бережно, экономно относиться не только к воде – и к электричеству, и к теплу. Мы должны научиться бережно и экономно относиться к нашим энергоисточникам", – резюмировал Кульгинов.

Напомним, в конце марта стало известно, что из-за роста населения столицы и интенсивной застройки в Астане наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды.

По данным ГКП "Астана Су Арнасы", с 04:30 до 09:30, с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 00:00 вода в городе подается в режиме повышенного давления, а все остальное время – в пониженном режиме.

Эти меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

Позже Кульгинов комментировал ситуацию с дефицитом воды в Астане. Он рассказывал, что станцию по очистке воды начали проектировать еще в 2020 году, во время пандемии, так как были прогнозы по росту населения столицы.

"В 2021 году начали работу, и вот летом (этого года – прим. ред.) этот объект должен быть завершен. И тогда столица будет иметь достаточное количество воды", – говорил он.

Кроме того, аким Астаны Женис Касымбек объяснял, какие ограничения на строительство вводятся в городе из-за нагрузки на инфраструктуру и быстрого роста населения.

"С 1 января этого года есть определенные ограничения и запрет на выдачу техусловий для проектирования в первую очередь жилья. Если нет сетей, нет мощностей, и мы не видим перспективы на 3-4 года значительного увеличения, мы не имеем права давать разрешение на проектирование и строительство жилья", – заявлял аким.

Добавим, что в конце января на совещании по вопросам развития столицы Токаев говорил об актуальности проблемы с резервными источниками водоснабжения в Астане. По его словам, в маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.

Он поручил Минэкологии проработать все предложения акимата об увеличении водообеспечения Астанинского водохранилища.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018170-kulginov-vyskazalsya-o-predlozhenii-ogranichit-stroitelstvo-v-astane-iz-za-defitsita-vody/