Жилые комплексы планировали строить на склонах гор в Алматы

Горы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Прокуроры Алматы выявили более 150 нарушений закона при застройке в горной местности и вдоль водоемов, а также на особо охраняемых территориях. Об этом сообщается на официальном портале прокуратуры города.

Как сообщили в прокуратуре, в 2002 году в генеральном плане Алматы предусмотрели мероприятия по озеленению водоохранных полос рек, которые могут использоваться для эвакуации населения, однако более 20 лет эти требования игнорируются.

"Продолжается корректировка ПДП, где вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" МЖК. По протесту прокуратуры отменены ранее внесенные корректировки в проект детальной планировки из "зеленых зон" на "блокированные дома" площадью свыше 200 га. Предотвращена массовая застройка предгорья и вырубка многолетних зеленых насаждений", - говорится в сообщении.

Кроме того, отменены поддельные акты на земли под ИЖС площадью 13 га в микрорайоне Жайлау Наурызбайского района, где на склоне гор планировалось строительство малоэтажных жилых комплексов, говорят в прокуратуре.

Отмечается, что прокуроры выявили 29 фактов незаконной работы автомоек и 15 участков, используемых не по назначению, которые расположены в водоохранной полосе.

"Всего выявлено 118 нарушений на водоохранной территории, в том числе строительство 40 объектов без согласования с бассейновой инспекцией, самовольный захват на водоохранной полосе - 15. В ходе проверки возбуждено уголовное дело", - говорится в официальном сообщении.

Что касается территории Иле-Алатауского национального парка, то тут прокуроры выявили участки площадью более 15 га, предоставленные для туристических целей, но на которых фактически возведены коттеджи. Поданы пять исков о расторжении договоров аренды.

Помимо того, вопросы возникли и к застройке вдоль водоемов города, которая запрещена в водоохранных полосах. Там обнаружены многочисленные объекты, которым выданы разрешения на строительство, в некоторых из них - без согласования водной инспекции.

"В другом случае размер водоохранной полосы умышленно снижен с 35 до 6 метров, что позволило возвести около них высокоэтажные ЖК. Такие строения имеются в Ауэзовском, Алатауском, Бостандыкском, Жетысуском и Наурызбайском районах", - заявили в прокуратуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021527-zhilye-kompleksy-planirovali-stroit-na-sklonah-gor-v-almaty/