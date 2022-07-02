Досаев доложил Токаеву о принятии новых правил застройки Алматы

Касым-Жомарт Токаев и Ерболат Досаев. Фото: Акорда

Президент республики Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде акима города Алматы Ерболата Досаева. Протокол их встречи приводится на официальном сайте главы государства.

Глава государства заслушал отчет о социально-экономической ситуации в Алматы за январь-май текущего года. Аким города доложил об исполнении поручений президента по обеспечению устойчивого роста экономики. За отчетный период краткосрочный экономический индикатор вырос до 107,6%, объем инвестиций в основной капитал стал выше на 20,9%, восстановилась торговля, численность действующих субъектов МСБ увеличилась на 19,5%.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены "Основные приоритеты Плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года".

Глава государства был проинформирован о принятии новых правил застройки, запрещающих строительство зданий выше 9 этажей южнее проспекта Абая, в горной и предгорной местности, а также о планах по обновлению инженерной инфраструктуры.

Ерболат Досаев сообщил, что выделены средства на решение острых социально значимых проблем, в том числе на приобретение жилья для работающей молодежи в рамках программы "Алматы жастары", повышение качества питания в медико-социальных учреждениях, обеспечение бесплатными лекарственными средствами по редким заболеваниям, финансирование спортивных секций и творческих кружков для детей.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию города Алматы и повышению уровня жизни его жителей.

Напомним, в начале этого года стало известно, что в Алматы намерены ограничить высотность зданий выше проспекта Абая. Позже в акимате озвучили лимиты этажности.

В марте сообщалось, что высотность зданий хотят ограничить еще в нескольких районах города.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития поддержали инициативу акимата об ограничении высотности зданий, поскольку введенное ограничение "позволит предотвратить дальнейшее нарушение плотности застройки, инсоляции и проветриваемости мегаполиса".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976687-dosaev-dolozhil-tokaevu-o-prinyatii-novyh-pravil-zastroyki-almaty/