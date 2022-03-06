Прекратить уплотненное строительство высоток в Алматы и Нур-Султане поручил Токаев

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Токаев поручил акимам Нур-Султана и Алматы прислушаться к горожанам и прекратить уплотненное строительство высотных домов рядом с жилыми комплексами. Об этом пишет пресс-секретарь Токаева Берик Уали на своей странице в Facebook.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поручил акимам Нур-Султана и Алматы прислушаться к просьбам жителей этих городов и прекратить уплотненное строительство высотных домов вблизи жилищных комплексов.

Президент считает необходимым уделить внимание строительству социальной инфраструктуры, скверов и детских спортивных площадок", - написал Уали.

Напомним, ранее аким Алматы Ерболат Досаев приостановил точечную застройку южной столицы. Кроме того, сообщалось, что в Алматы ограничат высотность зданий выше проспекта Абая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959616-prekratit-uplotnennoe-stroitelstvo-vysotok-v-almaty-i-nur-sultane-poruchil-tokaev/