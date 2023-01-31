Более 1,5 тыс. многоэтажек хотят построить в Алматы к 2040 году

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы к 2040 году собираются построить свыше 45 миллионов квадратных метров нового жилья. Это примерно 1,5 тыс. многоэтажных домов. Но специалисты сомневаются, хватит ли площади Алматы для такой застройки, передает сайт телеканала КТК.

Согласно генплану, в течение последующих 17 лет, то есть к 2040 году, в Алматы планируется построить более 45 миллионов квадратных метров нового жилья - примерно 1,5 тыс. новых многоэтажных домов.

Разработчики генплана при этом точных сроков начала застройки не назвали. Не рассказали также, где именно собираются возводить новые многоэтажки.

Стоит отметить, что в Алматы при стройке домов действуют ограничения. К примеру, между крупнейшими алматинскими проспектами – Абая и Аль-Фараби – здания не должны быть выше девяти этажей. А в предгорных и горных районах строительство и вовсе под запретом.

По мнению специалистов, имеющейся территории может для застройки не хватить. Придется присоединять пригородные территории, сносить частный сектор и даже старые многоэтажки.

"Действующих земельных участков явно недостаточно для того, чтобы развить и строить ежегодно до 2040 года по 2 миллиона 600 тысяч. Если будут развиваться вопросы строительства в пригородах, по сути, тогда это возможно достичь. Но будет достаточно сложно. В 2022 году сдали в разы меньше, было сдано 1 миллион 700 тысяч квадратных метров", – говорит президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков.

Отмечается, что именно акимат города в прошлом году принял решение замедлить строительство в Алматы, чтобы снизить нагрузку на инженерные сети. Но если придется ускоряться, то специалисты предлагают другой вариант – сносить ветхое жилье и на его месте строить новое.

"В первую очередь сделать акцент на городе. На том, что есть. То есть вопрос реновации запустить. Скорее всего, вопрос с покрытием затрат будет решаться путем увеличения этажности. Если говорить об Алматы, это более 60% – абсолютно старый жилой фонд, который зачастую даже аварийный", – сказал Микрюков.

У урбанистов насчет этого другое мнение. По их мнению, площади Алматы для новых построек вполне достаточно и сносить старые дома тоже не нужно.

"Города – они просто чрезмерно были расширены. И поэтому сказать, что у нас там не хватает земли, мы не можем. Другой вопрос – нужно ли все это пространство застраивать. Потому что у города должен быть природный ресурс.

Большая емкость у города есть в пределах старых границ. То есть это промышленные зоны, которые в данный момент используются очень неэффективно, складские помещения. У нас есть такие довольно обширные районы, которые до сих пор заняты частным сектором", – говорит руководитель Urban Forum Kazakhstan Адиль Нурмаков.

В ближайшие 17 лет возводить в Алматы до 80 домов – задача сложная, считают эксперты. Цена данных квартир тоже неизвестна. Их стоимость, как и всегда, будет формировать уровень инфляции. В целом ежегодно жилье дорожает примерно на 10%.

Источник: КТК

Напомним, на днях акимат Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" представили проект нового генплана города до 2040 года. Разработчики в своем плане помимо развития инфраструктуры, агломерации и модернизации инженерных сетей предлагают необычные способы борьбы со смогом.

Также недавно аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Ауэзовского района города выразил мнение, что панельные дома исчерпали свой ресурс и требуют сноса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007375-bolee-15-tys-mnogoetazhek-hotyat-postroit-v-almaty-k-2040-godu/