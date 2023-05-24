"Воняет везде": астанчане недовольны строительством новых ЖК на фоне дефицита воды

Кран. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители Астаны жалуются на ужасный запах из-за отключений воды. Горожане недоумевают, как чиновники выдали разрешение на строительство новых ЖК без нужной инфраструктуры, передает телеканал "Астана".

Как рассказала астанчанка по имени Сауле, в новостройке на левом берегу столицы она живет уже год, и проблемы с водой начались здесь с первых дней. Женщина рассчитывала на комфортный быт в новом ЖК, но в итоге даже посуду не помыть. С такими же неудобствами столкнулись еще десятки семей.

"Для чего их тогда вводят в эксплуатацию, дают им разрешение, если они не могут обеспечить людей водой? У нас все стоит, воняет везде все. Мы иногда детям говорим сходить, у нас здесь речка, мы можем туда спокойно пойти и справить нужду. Представьте, это в столице", - возмущена Сауле Омарова.

Жильцы уверены: это застройщик установил насосы слабой мощности, и поэтому до некоторых подъездов вода просто не доходит.

"Когда ходили с инженерами, открыли колодцы и обнаружили, что там была неправильная заварка трубы. Там еще строятся три дома, и получается, если до нас три дома, нам не хватает, то те два дома… Там либо вообще воды не будет, либо мы вообще будем страдать", - сетует астанчанин Ильяс Ширазов.

Однако представители компании-застройщика уверяют: насосы стоят хорошие, но из городских сетей поступает так мало воды, что работает лишь один из четырех устройств.

"Наши насосы выдают пять бар, при минимальном ходе в 0,3 бара. Если давление ниже 0,3 бара, соответственно, наши насосы уходят в автоматическое отключение", - пояснил инженер участка Кайрат Абулисов.

Кроме того, воды в кранах может не быть и из-за нехватки ее в резервуарах насосно-фильтровальной станции, которая распределяет воду в город, говорит специалист.

"Проблема началась в конце февраля. Сейчас в будни город также производит временное отключение. В связи с тем, что воды там, наверное, в резервуарах недостаточно. Потом производит временное отключение для наполнения резервуаров. Это со слов представителя "Астана Су Арнасы". Это проблема по всей улице Улы Дала", - добавил Абулисов.

В акимате столицы тем временем с весны один ответ: "Дефицит вызван бурным ростом населения и интенсивной застройкой города". Но в ведомстве обещают уже в следующем месяце ввести в работу новую насосно-фильтровальную станцию.

"Планируется запустить работу НФС-3 летом текущего года. На сегодня город потребляет 300 тыс. кубометров воды в сутки, мощность новой НФС-3 дополнительно даст свыше 100 тыс. кубометров воды в сутки. Это позволит решить вопрос с водоснабжением в городе", - заявили в столичном акимате.

Однако горожане, которые сталкиваются с неудобствами ежедневно, настроены скептически. Многие считают, что станция если и решит проблему, то лишь временно.

Проблемы с водой в Астане

В конце марта стало известно, что из-за роста населения столицы и интенсивной застройки в Астане наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды. "Астана Су Арнасы" решило ввести ограничения на подачу воды в определенные часы.

Сообщалось, что ограничительные меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

Позже ситуацию с дефицитом воды прокомментировал экс-аким столицы и вице-премьер Алтай Кульгинов. По его словам, станцию по очистке воды начали проектировать еще в 2020 году, во время пандемии, так как были прогнозы по росту населения столицы.

В министерстве экологии уже предложили три проекта для решения проблемы дефицита воды.

В начале недели премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения.

К слову, несколько дней назад, выступая на саммите "Центральная Азия - Китай" в КНР, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также высказался о грозящем Центральной Азии дефиците воды. Глава Казахстана предложил внедрить новые технологии в водохозяйственную сферу.

Между тем в понедельник "Астана Су Арнасы" обратилось к жителям частного сектора - горожан попросили поливать огороды ночью или технической водой. Сами астанчане на просьбу отреагировали возмущением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021817-vonyaet-vezde-vse-astanchane-zhaluyutsya-na-uzhasnyy-zapah-iz-za-otklyucheniy-vody/