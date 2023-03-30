Какие ограничения на строительство ввели в Астане, рассказал аким

Стройка. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с предпринимателями рассказал, какие ограничения вводятся в городе из-за нагрузки на инфраструктуру и быстрого роста населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Женис Касымбек сообщил, что темпы роста города достаточно серьезные, особенно в последние 2-3 года.

"Количество жителей города, особенно в строительный период, достигает 1,5 млн человек, в городе официально прописаны 1,3 млн, ежегодный прирост составляет 70-80 тысяч. Следовательно, инженерная инфраструктура не поспевает.

Поэтому с 1 января этого года есть определенные ограничения и запрет на выдачу техусловий для проектирования в первую очередь жилья. Если нет сетей, нет мощностей, и мы не видим перспективы на 3-4 года значительного увеличения, мы не имеем права давать разрешение на проектирование и строительство жилья", – заявил он.

Отметим, что согласно правилам организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства в Казахстане, предоставление земельного участка для строительства объектов осуществляется вместе с архитектурно-планировочным заданием, техническими условиями на подключение к инженерным сетям и топографической съемкой.

Между тем, по словам акима, уже сейчас в Астане строится порядка 7 млн квадратных метров, выданы разрешения на проектирование 15 млн квадратных метров.

"Этого уже достаточно для того, чтобы существующие темпы строительства поддержать. Это 3-3,5 млн квадратных метров только жилья. Это большой объем нагрузки на существующую инфраструктуру", – заверил он.

В целом, по его словам, сейчас городу не хватает около 30 тысяч кубометров воды. Строительство третьей насосно-фильтровальной станции, которое будет полностью завершено в августе, дополнительно даст городу, по расчетам акимата, порядка 100 тысяч кубометров воды в час.

По данным с сайта Бюро нацстатики, на 1 февраля 2023 года численность населения Астаны составляла 1 359 583 человека.

Напомним, ранее стало известно, что из-за роста населения столицы и интенсивной застройки в Астане наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды.

По данным ГКП "Астана Су Арнасы", с 04:30 до 09:30, с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 00:00 вода в городе будет подаваться в режиме повышенного давления, а все остальное время – в пониженном режиме.

Эти меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

Позже экс-аким Астаны Алтай Кульгинов прокомментировал ситуацию.

По его словам, еще в 2020 году из-за прогнозов по росту населения столицы началось проектирование станции по очистке воды. Ее строительство началось в 2021 году и должно завершиться летом 2023 года.

"Тогда столица будет иметь достаточное количество воды" – заявил он.

При этом заранее уже начали строительство насосной фильтровальной станции №3, но и это не является окончательным решением проблемы.

"Через пять лет этот объект тоже не будет давать достаточное количество воды, поэтому нужно строить еще четвертую станцию", – добавил Кульгинов.

В конце января на совещании по вопросам развития столицы президент Казахстана поручил Минэкологии проработать все предложения акимата об увеличении водообеспечения Астанинского водохранилища.

Кроме того, опасения по поводу обеспечения столицы водой высказывал сенатор Нурлан Бекенов. Он призвал предусмотреть альтернативные пути водообеспечения города, в частности, освоить Нуринское и Бузулукское водохранилища, а также реконструировать их инфраструктуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014747-kakie-ogranicheniya-na-stroitelstvo-vveli-v-astane-rasskazal-akim/