"Город нельзя превращать в каменные джунгли": Токаев о точечной застройке Алматы

Стройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во время встречи с общественностью в Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил неудобную планировку зданий и дорог в городе. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы главы государства "Борт №1".

"Многочисленные нарекания вызывают неудобная планировка зданий и дорог. Так называемая точечная застройка, или "человейники".

Алматы должен стать передовым мегаполисом, соответствующим требованиям современной урбанистики. Город нельзя превращать в каменные джунгли. Алматы должен дышать свежим горным воздухом Алатау – это очень важно для экологии города", — сообщил президент.

Он подчеркнул, что при застройке "необходимо учитывать интересы жителей, а не строительных компаний".

"Это требование не предусмотрено действующим законодательством. Поручаю правительству совместно с акиматом тщательно изучить эти проблемные вопросы и разработать соответствующие поправки в закон. Данные меры необходимы для дальнейшего развития Алматы как комфортного и удобного для проживания города", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в мегаполисе должно быть больше таких мест общественного отдыха, как Ботанический сад.

"Для некоторых районов этот вопрос является ключевым. Городскому акимату предстоит кардинально решить эту проблему. Планируется построить пять центров досуга. Полностью поддерживаю это предложение. Работу необходимо выполнить качественно", — заключил глава государства.

Напомним, также сегодня Токаев заявил, что Алматы попал в так называемую ловушку средних доходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997368-gorod-nelzya-prevraschat-v-kamennye-dzhungli-tokaev-o-tochechnoy-zastroyke-almaty/