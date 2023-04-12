Требования жанаозенцев в Астане прокомментировали в Генпрокуратуре

Жандос Умиралиев. Фото: NUR.KZ

Заместитель генпрокурора РК Жандос Умиралиев в кулуарах мажилиса прокомментировал требования жанаозенцев, собиравшихся в Астане перед зданием Минэнерго, передает корреспондент NUR.KZ.

"10 апреля в Астане перед зданием Минэнерго бывшие работники провели незаконное собрание с требованием восстановить их работу либо трудоустроить в "Озенмунайгаз". При этом, конечно же, ими нарушен уведомительный порядок проведения таких акций.

Для проведения пикетов, собраний необходимо (направить – прим. ред.) уведомление за пять дней в местные исполнительные органы (МИО). Указанными работниками в МИО Астаны (заявления – прим. ред.) не подавались", – отметил замгенпрокурора.

По его словам, чтобы мирно урегулировать ситуацию, "КазМунайГаз" провел встречу с митингующими работниками – им разъяснили порядок урегулирования этого трудового спора. Также им было предложено трудоустройство в аналогичные компании с сохранением условий труда и зарплаты.

Как подчеркнул Умиралиев, они отказались "и продолжили свои действия по проведению незаконного собрания".

"Для обеспечения общественного порядка прокуратура и МИО неоднократно разъясняли, каким образом решается этот спор – в досудебном или в судебном порядке, но никак не акцией протеста. Что было проигнорировано.

Органами полиции для пресечения адмправонарушения они были доставлены в полицию. После проведения профилактической работы большая часть бывших работников ТОО были отпущены, они уже на пути в Мангистау.

Пять наиболее активных митингующих правонарушителей привлечены к ответственности по административной статье 488 КоАП РК (Нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний – прим. ред.) и были отпущены. С предупреждением.

(…) В отношении них было применено предупреждение. Спор урегулирован", – заявил Умиралиев.

Отмечается, что всего в полицию было доставлено около 120-126 человек. Позже всех отпустили.

Были ли нарушения в действиях полиции?

Журналисты поинтересовались у заместителя генерального прокурора, не было ли нарушений в действиях правоохранителей. Умиралиев подчеркнул, что полицейские действовали в рамках закона.

"Нарушений в их действиях мы не видим. Алгоритм был соблюден. Это собрание же с 10-го числа длилось. Неоднократно проводились встречи, прокуратура два дня разъясняла требования закона. Был предложен правовой метод решения вопроса, проведение акции с уведомлением было предложено.

Но акция продолжалась, поэтому полиция уже обязана была их доставить в здание органов правопорядка для обеспечения общественного порядка. Это (собрание – прим. ред.) было перед зданием госоргана, перед входом", – объяснил он.

Что произошло с задержанными утром митингующими?

Также представители СМИ поинтересовались, о ситуации с задержанными сегодня утром гражданами.

"Они отпущены – если вы имеете в виду 30-40 доставленных (в полицию – прим. ред.) людей в Жанаозене. Их доставили за перекрытие дороги: мешали движению. Акция их не была связана с событиями в Астане. Их доставили именно за нарушение безопасности дорожного движения", – ответил замгенпрокурора.

Он подчеркнул, что после профилактической работы полиция их отпустила, никто из них не привлекался к ответственности.

"Они также выдвигали вопросы собственного трудоустройства", – добавил Умиралиев.

Правда ли, что митинг организовала проигравшая тендер компания?

Кроме того, Жандоса Умиралиева попросили уточнить, правда ли, что митинг организовала компания, проигравшая тендер. Он ответил, что такими сведениями Генпрокуратура сейчас не располагает.

"Такими сведениями мы сейчас не располагаем, что было организовано действующим руководством компании. Уголовные, административные либо гражданские дела не зарегистрированы. Они возбуждаются по инициативе работников или работодателей. Оно может в любой момент начаться.

По забастовке решение принято – (митингующие – прим. ред.) привлечены к адмответственности. Уголовного дела не будет. Причины понятны, все это вытекает из договорных отношений, о чем сами работники сказали. Они хотели продолжить (работать – прим. ред.) в этой компании, но трудовой договор истек, потому что был заключен на определенное время", – объяснил представитель Генеральной прокуратуры.

Протест жанаозенцев в Астане

Напомним, что 10 апреля у здания Минэнерго в Астане собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза". Как объяснили в нацкомпании "КазМунайГаз", собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

Работникам компании предложили перейти в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге, сообщали в КМГ. Однако экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от условий, настаивая на отмене результатов тендера.

О ситуации высказался новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"Мы им сделали предложение не хуже. Предложили обеспечить работой. В условиях проведения конкурса обязательно ставится требование по качеству оборудования, количеству спецтехники, квалификации персонала. И я думаю, что здесь все-таки идет манипулирование информацией", – сказал он.

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов также рассказал, чего хотят собравшиеся у здания Минэнерго в Астане рабочие из Жанаозена. По его словам, они хотят, чтобы проигравшие компании выиграли тендер. Однако, как он отметил, это невозможно.

Позже стало известно, что рабочих, собравшихся у здания Минэнерго, задержали. В полиции Астаны прокомментировали произошедшее.

Между тем аким Жанаозена Айбек Косуаков записал видеообращение к жителям Жанаозена, вышедшим на городскую площадь, чтобы поддержать задержанных в Астане земляков.

Через некоторое время представители собравшихся у здания Минэнерго рабочих из Жанаозена сделали заявление. Они сообщили, что всех людей, собравшихся ранее у здания Минэнерго, отправляют домой, в Мангистау.

По их словам, вопросы и требования рабочих в дальнейшем будут решаться в Мангистау с комиссией, в состав которой входят, в том числе, представители "КазМунайГаза".

Сотрудники компании призвали поддержавших их жителей Жанаозена не совершать противоправных действий и разойтись по домам.

Позже глава Мангистауской области Нурлан Ногаев обратился к жителям региона с призывом не допустить дестабилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016433-trebovaniya-zhanaozentsev-v-astane-prokommentirovali-v-genprokurature/