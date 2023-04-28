В штате числился акын-айтыскер: какие нарушения выявил КМГ в работе "Озенмунайгаза"

Здание компании "Озенмунайгаз". Иллюстративное фото: ozen.kz

В нацкомпании "КазМунайГаз" рассказали, какие нарушения были выявлены при проверке работы АО "Озенмунайгаз", сотрудники которой были задержаны ранее. Информация появилась на официальном сайте КМГ.

"К настоящему времени промежуточно выявлены десятки нарушений, которым впоследствии будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении нацкомпании.

Руководитель рабочей группы, заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов рассказал о некоторых из них.

Так, по словам Хасанова, в АО "Озенмунайгаз" были обнаружены случаи фиктивного трудоустройства сотрудников. Кроме того, в компании сначала в должности штатного теолога, а затем специалиста по связям с общественностью числился известный актауский акын-айтыскер.

"Имеются факты приема персонала в штат вне очереди или без какого-либо соответствия квалификационным требованиям и достаточного опыта работы по узким специальностям ремонтных подразделений", — добавил он.

По данным Хасанова, при сверке данных GPS-датчиков ряда грузовых автомобилей с табелями рабочего времени обнаружены несоответствия.

"То есть машины проезжали фактическое время, а в табелях эти показатели и, соответственно, выплаты за проделанную работу завышались", — поделился Хасанов.

Кроме того, рабочая группа выявила случай, когда кратно завышалась стоимость услуг по аренде нефтедобывающего оборудования. Так, одна из сервисных компаний предоставляла "Озенмунайгаз" универсальный насос в аренду по цене 96 тыс. тенге скважина/сутки. Аренда точно такого же насоса другой нефтедобывающей компании региона обходилась в 2 раза дешевле, а именно 39,7 тыс. тенге скважина/сутки.

Выявлено также, что ОМГ приобретал 14 подъемных агрегатов для ремонта скважин. Общая сумма сделки превысила 1,5 млрд тенге. Срок поставки – 31 декабря 2022 года.

"Но в указанный срок был поставлен лишь один из 14 агрегатов. В отчетной документации он указан как новый. Однако проверка показала, что его комплектующие давно устарели, многие детали просто отсутствовали, силовые конструкции и вовсе были опасны для использования. Чтобы скрыть данный факт, ржавеющие кузов и металлоконструкции шасси были перекрашены в черный цвет", - говорится в сообщении КМГ.

Есть вопросы и к нормам производственной и экологической безопасности.

"К примеру, на ряде объектов отсутствуют проектные документы по зданиям и сооружениям, имеются несоответствия системы вентиляции требованиям техники безопасности.

Не соблюдаются экологические нормы при ремонтных работах на скважинах, в том числе отсутствуют защитные пленки при проведении подземного и капитального ремонта скважин, используются обваловки в качестве амбаров, несвоевременно убирается замазученный грунт", - сообщили в "КазМунайГаз".

Отдельно Хасанов остановился на проверке жалоб сотрудников предприятий Жанаозена. Как оказалось, в некоторых подрядных организациях "Озенмунайгаза" имеются факты задержки пенсионных отчислений на 2-3 месяца, работники транспортных подрядных организаций не обеспечиваются спецодеждой и питанием, зафиксированы случаи превышения продолжительности сверхурочных работ.

По каждому данному факту будут приняты соответствующие меры, заверили в нацкомпании.

"По каждому пункту выявленных нарушений будет дана правовая оценка. Все ответственные понесут наказание в зависимости от степени тяжести нарушений. Соответствующие документы мы передадим в правоохранительные органы", — резюмировал Хасанов.

Протест жанаозенцев в Астане

10 апреля у здания Минэнерго в Астане собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза". Как объяснили в нацкомпании "КазМунайГаз", собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

Работникам компании предложили перейти в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге, сообщали в КМГ. Однако экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от условий, настаивая на отмене результатов тендера.

О ситуации высказывался новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"Мы им сделали предложение не хуже. Предложили обеспечить работой. В условиях проведения конкурса обязательно ставится требование по качеству оборудования, количеству спецтехники, квалификации персонала. И я думаю, что здесь все-таки идет манипулирование информацией", – сказал он.

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов пояснял, что собравшиеся у здания Минэнерго хотели, чтобы проигравшие компании все же выиграли тендер. Однако, как он отметил, это невозможно.

Позже стало известно, что рабочих, собравшихся у здания Минэнерго, задержали. В полиции Астаны прокомментировали произошедшее.

Между тем аким Жанаозена Айбек Косуаков записал видеообращение к жителям Жанаозена, вышедшим на городскую площадь, чтобы поддержать задержанных в Астане земляков.

Через некоторое время представители бастующих рабочих сделали заявление. Они сообщили, что всех людей, собравшихся ранее у здания Минэнерго, отправляют домой, в Мангистау.

По их словам, вопросы и требования рабочих в дальнейшем будут решаться в Мангистау с комиссией, в состав которой входят, в том числе, представители "КазМунайГаза".

Кроме того, требования жанаозенцев в Астане комментировали в Генпрокуратуре. Позже глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев рассказал, как сейчас решается ситуация с рабочими из Жанаозена.

А 21 апреля стало известно, что в отношении сотрудников АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" возбуждены уголовные дела.

В ДЭР по Мангистауской области сообщали, что должностных лиц АО "Озенмунайгаз" и руководство ТОО "БерАли Мангистау Company" подозревают в хищениях в особо крупном размере, предназначенных для выполнения работ по ремонту нефтедобывающих скважин.

В ведомстве подчеркивали, что похищенные деньги могли быть направлены на развитие компании, улучшение условий труда работников, в том числе повышение заработной платы. Однако в итоге все привело к недовольству среди простых сотрудников компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018593-v-shtate-chislilsya-akyn-aytysker-kakie-narusheniya-vyyavil-kmg-v-rabote-ozenmunaygaz/