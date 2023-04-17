Стало известно, какие авиарейсы задерживаются из-за непогоды в Астане

Самолет. Иллюстративное фото: Getty Images

Около 30 рейсов пяти авиакомпаний задерживаются из-за неблагоприятных метеоусловий в Астане, сообщает Комитет гражданской авиации МИИР РК в своем официальном Telegram-канале.

По состоянию на 11:30 по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы:

"Эйр Астана" (Fly Arystan):

КС 7053 Алматы – Астана;

КС 7054 Астана – Алматы;

КС 7364 Туркестан – Астана;

КС 621 Алматы – Астана;

КС 981 Астана – Атырау;

КС 982 Атырау – Астана;

КС 7363 Астана – Туркестан;

КС 7391 Астана – Актобе;

КС 7392 Актобе – Астана; «SCAT»:

DV 766 Атырау – Астана;

DV 5248 Астана – Шарм-эль-Шейх; - DV 843 Астана – Ереван;

DV 844 Ереван – Астана;

DV 715 Астана – Шымкент;

DV 803 Астана – Москва;

Qazaq Air:

IQ 354 Алматы – Астана;

IQ 359 Астана – Алматы;

IQ 437 Астана – Петропавловск; - IQ 438 Петропавловск – Астана; - IQ 521 Астана – Омск;

IQ 522 Омск – Астана;

IQ 408 Шымкент – Астана;

IQ 366 Алматы – Астана;

IQ 369 Астана – Туркестан; «Pegasus»:

РС 229 Астана – Стамбул;

РС 228 Стамбул – Астана;

Fly Dubai:

FZ 1304 Астана – Дубай;

FZ 1307 Дубай – Астана;

FZ 1308 Астана – Дубай;

Air Cairo:

SM884 Астана - Шарм-эль-шейх;

SM883 Шарм-эль-шейх – Астана;

Anadolujet:

ТК-4333 Астана – Анкара;

"Пассажирам рекомендуется заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета", – сообщили в КГА.

Ухудшение погоды в Астане

В субботу, 15 апреля, столицу Казахстана замело снегом. Астанчане даже начали шутить, что в середине апреля "к ним вернулась зима". В Сети появились фото с последствиями снегопада.

Позже в ДЧС столицы сообщили, что из-за сильного шквала произошли обрушения металлических конструкций, облицовочных плит, падения профлистов, замыкания электропроводов.

В воскресенье власти города показали, как ликвидируют последствия снегопада.

Сегодня в Астане также объявлено штормовое предупреждение – ожидается метель и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Жителей столицы предупредили о задержках автобусов, а водителей попросили быть максимально внимательными на дорогах.

Кроме того, из-за погоды в столице задерживаются авиарейсы, а пассажиров просят прибывать в аэропорт заблаговременно.

Также занятия для школьников и студентов колледжей, обучающихся во вторую смену, перевели на онлайн-формат. Ранее сообщалось, что ученики и студенты первой смены сегодня также обучались в онлайн-формате.

Между тем в МЧС рассказали, что на линию 112 в связи с ухудшением погодных условий в Астане поступило более 3,5 тыс. звонков за истекшие и текущие сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017028-stalo-izvestno-kakie-aviareysy-zaderzhalis-iz-za-nepogody-v-astane/