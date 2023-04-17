Стало известно, какие авиарейсы задерживаются из-за непогоды в Астане
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Около 30 рейсов пяти авиакомпаний задерживаются из-за неблагоприятных метеоусловий в Астане, сообщает Комитет гражданской авиации МИИР РК в своем официальном Telegram-канале.
По состоянию на 11:30 по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы:
"Эйр Астана" (Fly Arystan):
- КС 7053 Алматы – Астана;
- КС 7054 Астана – Алматы;
- КС 7364 Туркестан – Астана;
- КС 621 Алматы – Астана;
- КС 981 Астана – Атырау;
- КС 982 Атырау – Астана;
- КС 7363 Астана – Туркестан;
- КС 7391 Астана – Актобе;
- КС 7392 Актобе – Астана; «SCAT»:
- DV 766 Атырау – Астана;
- DV 5248 Астана – Шарм-эль-Шейх; - DV 843 Астана – Ереван;
- DV 844 Ереван – Астана;
- DV 715 Астана – Шымкент;
- DV 803 Астана – Москва;
Qazaq Air:
- IQ 354 Алматы – Астана;
- IQ 359 Астана – Алматы;
- IQ 437 Астана – Петропавловск; - IQ 438 Петропавловск – Астана; - IQ 521 Астана – Омск;
- IQ 522 Омск – Астана;
- IQ 408 Шымкент – Астана;
- IQ 366 Алматы – Астана;
- IQ 369 Астана – Туркестан; «Pegasus»:
- РС 229 Астана – Стамбул;
- РС 228 Стамбул – Астана;
Fly Dubai:
- FZ 1304 Астана – Дубай;
- FZ 1307 Дубай – Астана;
- FZ 1308 Астана – Дубай;
Air Cairo:
- SM884 Астана - Шарм-эль-шейх;
- SM883 Шарм-эль-шейх – Астана;
Anadolujet:
- ТК-4333 Астана – Анкара;
"Пассажирам рекомендуется заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета", – сообщили в КГА.
Ухудшение погоды в Астане
В субботу, 15 апреля, столицу Казахстана замело снегом. Астанчане даже начали шутить, что в середине апреля "к ним вернулась зима". В Сети появились фото с последствиями снегопада.
Позже в ДЧС столицы сообщили, что из-за сильного шквала произошли обрушения металлических конструкций, облицовочных плит, падения профлистов, замыкания электропроводов.
В воскресенье власти города показали, как ликвидируют последствия снегопада.
Сегодня в Астане также объявлено штормовое предупреждение – ожидается метель и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.
Жителей столицы предупредили о задержках автобусов, а водителей попросили быть максимально внимательными на дорогах.
Кроме того, из-за погоды в столице задерживаются авиарейсы, а пассажиров просят прибывать в аэропорт заблаговременно.
Также занятия для школьников и студентов колледжей, обучающихся во вторую смену, перевели на онлайн-формат. Ранее сообщалось, что ученики и студенты первой смены сегодня также обучались в онлайн-формате.
Между тем в МЧС рассказали, что на линию 112 в связи с ухудшением погодных условий в Астане поступило более 3,5 тыс. звонков за истекшие и текущие сутки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017028-stalo-izvestno-kakie-aviareysy-zaderzhalis-iz-za-nepogody-v-astane/