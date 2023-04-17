Метель, дождь и сильный ветер: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Заснеженная улица. Иллюстративное фото: pixabay.com

В понедельник, 17 апреля, в Алматы и Астане объявлено штормовое предупреждение. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается дождь, днем термометры покажут плюс 11-13 градусов, ночью температура воздуха опустится до плюс 2-4 градусов. Из-за сильного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду в южной столице объявлено штормовое предупреждение.

В Астане также объявлено штормовое предупреждение - здесь ожидается метель и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 0 - плюс 2 градусов, а ночью в столице похолодает до минус 13-15 градусов.

В Шымкенте, как сообщают синоптики, сегодня осадков не ожидается, днем в мегаполисе ожидается 10-12 градусов тепла, а ночью прогнозируют заморозки до 2 градусов. При этом горожан предупреждают о сильном ветре со скоростью до 15-20 м/с и с порывами до 25 м/с.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Спасатели также рекомендуют воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий необходимо звонить на номера телефонов 101, 112.

Как вести себя в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016960-metel-dozhd-i-silnyy-veter-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/