Более 3,5 тыс. раз обратились к спасателям из-за непогоды в Астане

Сотрудники коммунальных служб расчищают дороги. Фото: официальный сайт МЧС РК

На линию 112 в связи с ухудшением погодных условий в Астане поступило более 3,5 тыс. звонков. Жителей столицы призывают воздержаться от поездок за пределы города, передает официальный сайт МЧС РК.

"В связи с погодными условиями в столице на линию 112 за истекшие и текущие сутки поступило более 3500 звонков различного характера. Подразделениями ДЧС города Астаны в пригороде столицы проведены аварийно-спасательные работы, где из снежного заноса эвакуированы два автотранспортных средства, люди доставлены в город", – говорится в сообщении ведомства.

По информации МЧС, на данный момент в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на трассах для всех видов транспорта по четырем направлениям: Астана – Коргалжын, Астана – Ерейментау – Шидерты, Астана – станция Анар, Астана – Щучинск.

Кроме того, сотрудниками ДЧС на высокопроходимой технике проводится патрулирование по направлениям выездов из города.

В ведомстве призвали жителей и гостей столицы воздержаться от поездок за пределы города, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погоды и введенных ограничениях. А строительным объектам рекомендовали применить дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий.

Между тем, как сообщает официальный сайт акимата Астаны, в столице за выходные выпало осадков больше месячной нормы. Коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме.

По данным РГП "Казгидромет", при месячной норме 22 мм только за последние три дня обильного снегопада в Астане выпало 37,6 мм осадков.

"На усиленный режим работы переведены все коммунальные службы. В снегоуборочных работах заняты более 2,2 тыс. дорожных рабочих, более тысячи единиц спецтехники ежедневно", – говорится в сообщении ведомства.

В акимате отметили, что в ночь с 16 на 17 апреля из столицы вывезли более 23 тыс. куб. м снега, или 1 671 грузовик. При этом с начала зимнего периода и по сегодняшний день на полигоны вывезено почти 4 млн куб. м снега, это более 318 тысяч рейсов.

Ухудшение погоды в Астане

В субботу, 15 апреля, столицу Казахстана замело снегом. Астанчане даже начали шутить, что в середине апреля "к ним вернулась зима". В Сети появились фото с последствиями снегопада.

В столичном ДЧС сообщали, что из-за сильного шквала произошли обрушения металлических конструкций, облицовочных плит, падения профлистов, замыкания электропроводов.

В воскресенье власти города показывали, как ликвидируют последствия снегопада.

Сегодня в Астане также объявлено штормовое предупреждение – ожидается метель и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Жителей столицы предупредили о задержках общественного транспорта, а водителей просят быть максимально внимательными на дорогах.

Кроме того, из-за погоды в столице задерживаются авиарейсы, а пассажиров просят прибывать в аэропорт заблаговременно.

Также занятия для школьников и студентов колледжей, обучающихся во вторую смену, перевели на онлайн-формат. Ранее сообщалось, что ученики и студенты первой смены сегодня также обучались в онлайн-формате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017008-bolee-35-tys-raz-obratilis-k-spasatelyam-iz-za-nepogody-v-astane/