Школьников и студентов колледжей в Астане перевели на дистанционку

Дети с планшетами. Иллюстративное фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Из-за непогоды в столице в понедельник, 17 апреля, для школьников и студентов колледжей Астаны занятия пройдут в онлайн-формате, сообщает Instagram-страница столичного управления образования.

"В связи с ухудшением погодных условий 17 апреля 2023 года учащиеся 0-11 классов первой смены и студенты 1-2 курсов колледжей переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, сегодня в Астане из-за метели и сильного ветра со скоростью 15-20 метров в секунду объявлено штормовое предупреждение. Непогода сегодня ожидается также в Алматы и еще ряде областей Казахстана.

Ухудшение погоды в Казахстане

Отметим, что в конце прошлой недели на большей части Казахстана значительно похолодало, в некоторых областях выпал снег, начался гололед, наблюдался сильный ветер.

В субботу, 15 апреля, казахстанскую столицу замело снегом. Астанчане пошутили, что в середине апреля к ним вернулась зима. Жители города поделились фотографиями с последствиями снегопада.

В столичном ДЧС сообщили, что из-за сильного шквала произошли обрушения металлических конструкций, облицовочных плит, падения профлистов, замыкания электропроводов. Вчера власти города показали, как ликвидируют последствия снегопада.

С непогодой столкнулась не только Астана. Ранее мы писали, что спасатели эвакуировали свыше 20 человек на дорогах Актюбинской области. Кроме того, в этом же регионе несколько пастухов заблудились в степи из-за сильного бурана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016968-shkolnikov-i-studentov-kolledzhey-v-astane-pereveli-na-distantsionku/