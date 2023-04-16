Снегопад в Астане: как ликвидируют последствия непогоды в столице (фото, видео)

Снег. Фото: акимат Астаны

Сильный снегопад прошел в Астане - власти города борются с последствиями непогоды. На официальном сайте акимата столицы рассказали, как справляются с выпавшими осадками.

В ночь с 15 на 16 апреля коммунальные службы вывезли из города более 24 тыс. кубометров снега. В связи с обильным выпадением осадков коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме.

По данным на утро 16 апреля, более 2,2 тыс. работников задействовали в уборке снега в Астане.

Сначала, согласно правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах.

Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам.

Минувшей ночью вывезено свыше 24 тыс. кубометров снега - более 2 тыс. большегрузов.

Непогода в Астане

Накануне казахстанскую столицу замело снегом. Астанчане пошутили, что в середине апреля к ним вернулась зима.

Жители города поделились фотографиями с последствиями снегопада.

В столичном ДЧС сообщили, что из-за сильного шквала произошли обрушения металлических конструкций, облицовочных плит, падения профлистов, замыкания электропроводов.

Астанчан просили воздержаться от поездок за пределы города, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погоды и введенных ограничениях.

Отметим, что о сильном снеге синоптики предупреждали жителей столицы еще в минувшую пятницу. Было объявлено штормовое предупреждения из-за сильных осадков и ветра - подчеркивалось, что местами его порывы будут достигать 23 м/с.

Предполагается, что непогода сохранится в Астане до понедельника - сегодня в столице также прогнозируют снег и минусовую температуру, а также сильный ветер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016945-snegopad-v-astane-kak-likvidiruyut-posledstviya-nepogody-v-stolitse-foto-video/