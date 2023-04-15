Обрушение конструкций и замыкания: что происходит в Астане из-за непогоды

Астана. Фото: instagram.com/akimat__astana

Сегодня, 15 апреля, в Астане пошел снег. Также, по данным синоптиков, ожидалась низовая метель, гололед, ветер 15-20, порывы 23 м/с. О последствиях непогоды рассказали в МЧС РК, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, на линию "112" 14 апреля с 14.00 поступило более 3000 звонков различного характера.

Подразделения ДЧС Астаны выезжали более 10 раз на места, где из-за сильного шквала произошли обрушения металлических конструкций, облицовочных плит, падения профлистов, замыкания электропроводов.

"На данный момент в связи с плохой видимостью, сильным ветром, метелью, верховым снегом, гололедом движение на автодорогах республиканского значения для всех видов транспортных средств по всем шести направлениям закрыто. На трассе Астана - Костанай открыто движение только до села Кажымукан", - отметили в МЧС.

Жителям и гостям столицы рекомендуют воздержаться от поездок за пределы города, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погоды и введенных ограничениях.

Также спасатели советуют ограничить выход из зданий, находиться в помещениях.

"Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, старайтесь держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов", - говорят в МЧС.

Кроме того, необходимо отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт, закрыть плотно окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а строительным объектам - принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий.

Напомним, ранее стало известно, что Астану замело снегом в середине апреля. Незадолго до этого синоптики сообщили, что сегодня в столице возможны снег и сильный ветер.

В связи с ухудшением погодных условий накануне было ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге Астана - Петропавловск (с 18 по 231-й километры, участок Астана - Щучинск). Дорожники взялись за очистку трассы от выпавшего снега и обработку проезжей части противогололедными материалами.

Также штормовое предупреждение на 15 апреля было объявлено в ряде регионов Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2016889-obrushenie-konstruktsiy-i-zamykaniya-chto-proishodit-v-astane-iz-za-nepogody/