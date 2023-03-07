"Нередко школы охраняют не специалисты, а вахтеры": МВД о безопасности детей в Казахстане

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Министерства внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании кабмина рассказал о проблемах в части обеспечения безопасности детей в школах, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Ахметжанов сообщил, что на сегодня большинство школ крупных городов оснащены:

тревожными кнопками (93%);

турникетами (73%);

видеонаблюдением (100%).

"В то же время детальное обследование показало, что только 62% видеокамер интегрированы к ЦОУ. В ряде регионов ситуация еще хуже. Так, в Западно-Казахстанской на полицию выведены изображения всего 24% школ или 91 из 373, в Алматинской области – только 35% школ, или 152 из 425, в Актюбинской области интегрированы 41%, или 169 из 404", – отметил он.

Также, по его словам, школы с численностью свыше 700 человек должны привлекать лицензированные охранные структуры, имеющие радиосвязь, служебное оружие и мобильные группы оперативного реагирования. Сейчас ими обеспечена охрана 84% таких школ, или 1193 из 1416.

"В Северо-Казахстанской и Туркестанской областях под лицензированной охраной не находится ни одна школа из подлежащих такой охране. Нередко охрану учреждений образования обеспечивают не профессиональные специалисты, а проще говоря – вахтеры.

В той самой школе Петропавловска, где произошло нападение, также не было специализированной охраны. Поэтому надеяться на недопущение ими проноса опасных веществ и предметов (ножи, кастеты, колюще-режущее оружие – прим. ред.) не приходится… Мы не вправе ждать очередного ЧП. Поэтому предлагается установить жесткий контроль за исполнением выработанных решений. Проверки объектов еще продолжаются", – заявил глава МВД.

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров, в свою очередь, рассказал о самочувствии детей, пострадавших во время нападения подростка на учеников школы №4 Петропавловска.

"На сегодня они выписаны из стационаров, состояние удовлетворительное. Врачебно-консультационной комиссией рекомендовано обучение на дому. Вопрос находится на постоянном контроле", – сказал он.

Министр просвещения Гани Бейсембаев предложил усилить персональную ответственность директоров школ за безопасность детей.

"Для дальнейшего совершенствования системы безопасности детей планируется усилить персональную ответственность первых руководителей организаций образования, продолжить мониторинг систем безопасности организаций образования с участием органов внутренних дел, а также внести изменения в инструкцию в части включения порядка пропускного режима", – заявил он.

Также планируется переформатировать воспитательную работу с акцентом на формирование навыков безопасного поведения участников образовательного процесса и включить новый модуль по обеспечению безопасности детей в программу подготовки и переподготовки педагогов.

Нападение в школе Петропавловска

13 февраля в одной из школ Петропавловска ученик девятого класса пронес в здание топор и нож, а затем нанес телесные повреждения троим детям. Двоих из них с колотыми ранами головы и предплечья госпитализировали, третьему ребенку на месте была оказана медицинская помощь.

Напавшего на учеников школьника задержали. По предварительным данным, он состоит на психиатрическом учете. По данному факту было начато досудебное расследование.

Позже один из пострадавших рассказал, что нападение произошло в туалете школы. Нападавший был в школьной форме, в кофте, в маске. По его словам, помимо топора при нем был еще нож. В МВД сообщили, что нападавшего задержали ученики старших классов и учителя.

На экстренном совещании Минпросвещения рассказали, что школа не знала о диагнозе ребенка, который совершил нападение. Потому что, согласно кодексу о здоровье, такие сведения составляют тайну медработника, поэтому представление сведений без согласия лица допускаются только по запросу органов дознания, прокурора, адвоката и суда.

Вскоре стало известно, что напавшего с топором ученика арестовали. А задержавшего его одноклассника наградили.

Проверки безопасности в казахстанских школах

После инцидента с нападением в школах в Казахстане начали усиливать меры безопасности. Так, управлениям образования областей и городов республиканского значения было поручено провести проверки безопасности во всех общеобразовательных школах страны.

Данные меры усилили также в школах Мангистау.

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов отметил, что в школе, где произошло нападение, не было профессиональной охраны. А глава комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова объявила о проверках безопасности в казахстанских школах.

В середине февраля ответственным госорганам поручили завершить работы по оснащению организаций образования тревожными кнопками, турникетами и системами видеонаблюдения, которые подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012019-neredko-shkoly-ohranyayut-ne-spetsialisty-a-vahtery-mvd-o-bezopasnosti-detey-v-kazahstane/