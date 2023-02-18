Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как обезопасят школы Казахстана

Совещание. Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов провел совещание по вопросам обеспечения безопасности в организациях образования, в котором также приняли участие заместители министров и акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра РК.

Первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова доложила о текущей ситуации по обеспечению безопасности в организациях образования, о принятии в 2022 году Инструкции по организации защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении в сфере образования, об утверждении перечня предметов и веществ, запрещенных к вносу в организации образования.

Так, к примеру, несоответствие систем видеонаблюдения зафиксировано в Алматинской, Костанайской, Туркестанской, Улытауской, Жетысуской, Абайской областях.

В крупных городах Северо-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской областей не заключены договоры со специализированной охраной. Все учебные заведения проверят на предмет обеспеченности комплексной системой безопасности.

Также Министерством просвещения разрабатывается проект Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицидов и обеспечения прав детей, в том числе по организации системы безопасности. В нем задействовано порядка 20 государственных органов. Основной проблемой является недостаточное финансирование акиматами на приобретение услуг в сфере безопасности.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха сообщил о работе органов внутренних дел по обеспечению безопасности в организациях образования и о мерах по усилению требований к охранной деятельности и ответственности должностных лиц.

По инциденту, который произошел в Петропавловске, он отметил, что в ходе проверки выявлено отсутствие на объекте турникетов и специализированной охраны.

"Установлено, что договоры о подключении систем видеонаблюдения к центрам оперативного управления для 15 школ истекли 31 декабря прошлого года. Несмотря на выделенные средства, школами договоры заключены не были. В настоящее время рассматривается ответственность должностных лиц", - сказал заместитель министра внутренних дел.

Вице-премьер Алтай Кульгинов отметил особую важность вопроса обеспечения безопасности учащихся.

"Имеются серьезные недостатки и упущения в работе местных исполнительных органов по вопросам технической оснащенности и лицензированной охраны в организациях образования. Необходимо до начала следующего учебного года все это исправить. В случае непринятия мер по обеспечению безопасности в организациях образования будем привлекать к строгой ответственности", - сказал Алтай Кульгинов.

По итогам совещания ответственным госорганам поручено до начала учебного года завершить работы по оснащению организаций образования тревожными кнопками, турникетами и системами видеонаблюдения, которые подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел.

Министерству просвещения поручено включить в проект Комплексного плана по защите детей вопросы усиления деятельности психологических служб, их кадрового состава и др.

МВД РК совместно с МЧС РК поручено провести мониторинг организаций образования на предмет соблюдения требований безопасности.

Напомним, утром 13 февраля в одной из школ Петропавловска произошло нападение на детей с ножом и топором. Пострадали трое. Двоих из них госпитализировали в больницу, одному оказали помощь и отпустили домой. Подозреваемым оказался ученик 9 класса этой же школы. Его арестовали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009954-spetsohrana-trevozhnye-knopki-i-turnikety-kak-obezopasyat-shkoly-kazahstana/