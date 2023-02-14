Когда пройдут проверки безопасности в школах Казахстана, рассказали в Минпросвещения
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На экстренном совещании Минпросвещения по вопросам безопасности глава Комитета по охране прав детей сообщила о проведении проверок во всех школах Казахстана после инцидента в школе Петропавловска, передает корреспондент NUR.KZ.
Глава комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова сообщила об итогах предварительной проверки в школе Петропавловска, где произошло нападение.
"Неполное соблюдение инструкции в организациях образования, отсутствие лицензированной охраны, турникетов, несоблюдение требований по пропускному режиму.
В соответствии с внутренними правилами школы, сотрудники, ответственные за пропускной режим, не обладали достаточной компетенцией по выявлению предметов, запрещенных к вносу в организации образования.
Также явное отсутствие взаимодействия между организациями образования и здравоохранения", – сообщила Оспанова.
Она добавила, что после случившегося во всех школах Казахстана пройдут проверки.
"Со следующей недели в течение месяца с участием региональных уполномоченных по правам ребенка, родителей, неправительственных организаций мы проведем проверку по всей стране по вопросу организации безопасности в организации образования", - сообщила глава комитета.
Напомним, что сегодня замакима СКО рассказал, почему в школе не знали о том, что напавший на школьников девятиклассник состоял на психиатрическом учете – в документах его диагноз был зашифрован.
Также стало известно о состоянии пострадавших школьников – их перевели из реанимации в обычные палаты.
Напомним, что вчера после нападения на учеников в одной из школ Петропавловска в Минпросвещения поручили провести проверки безопасности во всех общеобразовательных школах страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009405-kogda-proydut-proverki-bezopasnosti-v-shkolah-kazahstana-rasskazali-v-minprosvescheniya/