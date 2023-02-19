Новый сбой на ТЭЦ в Экибастузе: тепло в домах пообещали восстановить

Батарея. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вчера, 18 февраля, в Экибастузе вновь произошла внештатная ситуация на трубопроводе. Тем не менее аким Павлодарской области пообещал, что к утру 19 февраля подача тепла в жилые дома будет нормализована. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Ранее в Instagram-аккаунте ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщалось, что в ночь на 18 февраля в 04:55 на станции произошел обрыв заглушки на трубопроводе сетевой воды.

"Для локализации места повреждения трубопровода сетевой воды поочередно остановлены работающие котлоагрегаты № 12, 13, 15, сетевые насосы. Сразу же проведены работы по отсечению поврежденного участка и начаты ремонтные работы", – говорилось в сообщении.

При этом, как отметил аким региона Асаин Байханов, по состоянию на 02:30 19 февраля на экибастузкой ТЭЦ были запущены в работу дополнительные 3 котлоагрегата.

"Тем самым на данный момент в работе находятся шесть котлоагрегатов – № 5, 6, 9, 11, 12, 13 (3 водогрейных и 3 энергетических). В данное время температура сетевой воды на выходе (подаче) из ТЭЦ составляет 51 градус", – написал он.

Глава Павлодарской области отметил, что для полного прогрева сетевой воды в системе теплоснабжения всего города потребуется 8-9 часов.

"К утру планируется достигнуть оптимальных температурных параметров в 65-70 градусов, что позволит жителям ощутить улучшение подачи теплоснабжения непосредственно в жилых домах", – заявил чиновник.

Авария на ТЭЦ в Экибастузе

27 ноября 2022 года стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ, а также озвучил предварительную причину ЧП.

"Что касается причин данной крупнейшей аварии, то, по предварительным итогам проводимого расследования Комитетом госэнергонадзора, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях", – заявил он.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Ситуация в Экибастузе после аварии на ТЭЦ

Несмотря на то, что авария была устранена, в городе регулярно сообщалось об отключениях отопления.

Так, 17 декабря аким города Аян Бейсекин сообщил, что жители все еще продолжают жаловаться на недостаточно комфортную температуру в квартирах.

Перед Новым годом несколько раз появлялись сообщения о том, что в Экибастузе из-за повреждений на теплосетях временно будет отключена подача тепла в ряде зданий.

Повреждения продолжали устранять и в начале января, при этом отключая подачу тепла в жилые дома и офисные здания.

Ночью 7 января на экибастузкой станции произошла внештатная ситуация: в работе осталось три котлоагрегата из шести, температура подачи тепла на город была снижена до 47 градусов.

В начале февраля стало известно, что в Экибастузе после ЧП на ТЭЦ проведут масштабный ремонт городской системы теплоснабжения.

Добавим, что во время рабочей поездки в Экибастуз в середине февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина и потребовал от акционеров компании снять его с должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009967-novyy-sboy-na-tets-v-ekibastuze-teplo-v-domah-poobeschali-vosstanovit/