Второй самолет с казахстанцами вернулся из Турции

Самолет с гражданами Казахстана и Кыргызстана. Фото: t.me/pressmfakz

Прибыл второй самолет с десятками граждан Казахстана и Кыргызстана на борту – еще недавно они находились в Турции, пострадавшей от землетрясений, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел РК.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева 8 февраля в провинцию Газиантеп прибыл второй эшелон МЧС РК в составе 56 человек с необходимой поисково-спасательной техникой. Специалистов направили в страну для оказания помощи пострадавшим.

Сообщается, что усилиями посольства Казахстана в Турции обратным рейсом на самолете ИЛ-76 прилетели 64 человека - 42 гражданина Казахстана и 22 гражданина Кыргызстана. Все они прибыли из провинций Газиантеп, Мерсин, Кахраманмараш, Диарбакыр, Шанлыурфа и Элязык.

Землетрясение в Турции

В понедельник на юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. Днем в этот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

По последним данным, более 12 тысяч человек погибли в результате стихийного бедствия в Турции, количество пострадавших достигло почти 63 тысяч. В Сирии, также пострадавшей от землетрясений, число жертв достигло почти трех тысяч.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическим событием. Также глава государства поручил правительству оказать экстренную помощь турецкой стороне.

7 февраля казахстанские спасатели и медработники вылетели в Турцию. Самолет с ними благополучно приземлился в турецком городе Газиантепе. Позже официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что в Астану прибудет самолет с 16 казахстанцами и двумя гражданами Кыргызстана на борту.

Вторая группа спасателей из Казахстана прибыла в страну 8 февраля.

После землетрясения стало известно о нескольких пропавших гражданах Казахстана. Вчера спасателям удалось найти под завалами казахстанку. Девушка жива, сообщалось, что у нее сломана рука и ее отправили в больницу. Тем временем поиски остальных продолжаются.

Также мы писали, что эвакуированные из Турции казахстанцы рассказали, как пережили землетрясение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008672-vtoroy-samolet-s-kazahstantsami-vernulsya-iz-turtsii/