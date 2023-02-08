Казахстанку, пропавшую после землетрясения в Турции, нашли живой

Разрушенное здание в Турции. Фото: Ugur Yildirim / dia images via Getty Images

Казахстанку Сабину Мамадьярову спасатели нашли живой под завалами после землетрясения в Турции. У девушки, как сообщается, сломана рука, ее везут в больницу, передает NUR.KZ.

Сообщение о спасении казахстанки Сабины Мамадьяровой появилось в Telegram-канале Rescue KZ. Сообщалось, что Сабина жива, но у нее сломана рука, девушку везут в больницу.

Новость о спасении Сабины подтвердил корреспонденту NUR.KZ официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

"Узнав примерное последнее местонахождение от родственников пропавших ребят, наши дипломаты немедленно обратились к турецким властям. Посол Казахстана Еркебулан Сапиев переговорил с руководством МВД Турции и те отправили группу спасателей по адресу.

Сейчас идет операция по разбору завалов именно того дома, где в последний раз видели наших соотечественников. Пока нашли только лишь Сабину Мамадьярову. Работы продолжаются. Надеемся, что и остальных ребят тоже найдут", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Позже в официальном новостном Telegram-канале МИД РК сообщили, что вместе с Сабиной Мамадьяровой был найден живым житель Турции Кубилай Кескин.

"Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, где в последний раз видели наших соотечественников. Пока нашли Сабину Мамадьярову и их турецкого друга Кубилая Кескина. Они оба живы и здоровы, их должны обследовать медики. Работы продолжаются. Надеемся, что и остальных ребят тоже найдут живыми и невредимыми", – говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев сообщил, что еще несколько казахстанцев перестали выходить на связь после трагических событий в Турции. Это Мирус Курмашев, о котором стало известно еще вчера, а также трое его коллег - Адиль Кадырбеков, Сабина Мамадьярова, Kubilay Keskin.

Наряду с этим сегодня на брифинге посол Турции в Казахстан Уфук Екиджи заявил о том, что четыре казахстанца пропали при землетрясении.

Напомним, утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,5 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, в стране погибли свыше восьми тысяч человек.

В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях на три месяца введен режим ЧП.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать помощь турецкой стороне. И вчера, 7 февраля, в Турцию отправился самолет со спасателями и медиками из Казахстана на борту. Судно благополучно приземлилось в городе Газиантепе.

Сегодня в страну вылетел другой самолет со второй группой казахстанских спасателей, который также приземлился в Газиантепе несколько часов назад.

Тем временем Казахстан выделил Турции один миллион долларов в качестве помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008622-kazahstanku-propavshuyu-posle-zemletryaseniya-v-turtsii-nashli-zhivoy/