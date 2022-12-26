Авторы мемориала в честь январских событий в Алматы ответили на критику (видео)

Осмотр памятника: архитектор показывает детали монумента

В Казнете появилась информация, что мемориал в честь январских событий, открытый на прошлой неделе в Алматы, выполнен некачественно. Авторы самого памятника ответили на критику, передает NUR.KZ.

Пользователь Facebook Қонай Абдиев выложил видео, на котором раскритиковал состояние мемориала "Тағзым", который был открыт 23 декабря в Алматы.

Казахстанец снял на видео щели между каменными панелями, сколы, а также плитку, которая оказалась и вовсе не закреплена. Также он предположил, что авторы использовали ненатуральные материалы при создании памятника.

На критику ответили сами авторы мемориала Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева. В частности, архитекторы выразили категорическое несогласие с претензиями о якобы использованных при создании монумента искусственных материалах, а также объяснили зазоры между плитами.

"Все материалы, примененные на стелах, – натуральные. Это исключительно камни различных пород, такие как гранит, мрамор, сланец. Мы сознательно избегали применения искусственных материалов, таких как кафельная плитка, керамогранит, так как посчитали это неприемлемым для сооружения, выражающего столь важные в истории страны события.

Стелы, открывающие черную зону мемориала, созданные из сланцевого камня, сознательно выполнены в грубой геометрии, так как олицетворяют собой трагедию (смерть, хаос) январских событий. Неровные грани каждой массивной каменной плиты, а также рваные фасады самой стелы по нашему художественному замыслу выражают скорбь, потери, а также человеческие утраты – фактически шрамы, оставшиеся в сердцах казахстанцев. То есть так называемые щели, о которых сокрушается автор видео, являются архитектурным замыслом", – заявил Алексей Ивженко.

При этом Гайни Сагидуллаева сообщила, что напольная плитка была сделана из натурального камня, гранита, который при контакте с водой, влажностью или холодом меняет свой цвет.

"Это знает любой специалист. То, что гранит имеет другой цвет при высокой влажности, не означает, что он не чистый. Зазоры между плитками на земле созданы как специальные водосточные каналы. То есть не щели, а места, куда стекают дождевые, талые воды. Автор видео по незнанию или по другой причине выдал ложную информацию, и, по сути, наверное, это попытка его (памятник – прим. ред.) очернить", – отметила она.

Также Алексей Ивженко прокомментировал и оторванную плитку.

"Что касается оторванной напольной гранитной плитки, то это может быть правдой, поскольку вполне возможно, что из-за погодных условий клей не схватился. Это, конечно, недоработка подрядчика, которая, насколько мне известно, была оперативно исправлена. Но, с другой стороны, из видео непонятно, может, она могла быть оторвана намеренно (не обязательно автором видео)?" – задался вопросом художник.

Тем не менее авторы подчеркнули, что всегда открыты для объективной дискуссии и справедливой критики.

Ранее мы показывали, как выглядит памятник январским событиям в Алматы. Добавим, что в церемонии открытия мемориала "Тағзым" принял участиее Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что этот памятник имеет глубокий смысл и большое значение.

Что произошло в январе 2022 года в Казахстане

Напомним, что через несколько дней после Нового года в Казахстане вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, которые позже переросли в массовые беспорядки.

Самые масштабные действия развернулись в Алматы.

В ночь с 4 на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области. А утром отправил правительство Казахстана в отставку.

Протесты и беспорядки проходили во многих городах Казахстана – в Астане, Актобе, Уральске, Павлодаре, Атырау, Таразе и других.

В ночь с 5 на 6 января вооруженные участники беспорядков захватили аэропорт в Алматы. Позже он был освобожден, а в городе началась спецоперация.

Также 6 января Токаев обратился к главам стран ОДКБ за помощью.

7 января президент Казахстана выступил с обращением к народу.

В течение следующих нескольких дней силовики продолжали задерживать участников беспорядков, мародеров и нарушителей.

11 января Токаев выступил в мажилисе и поставил ряд задач перед новым премьер-министром страны Алиханом Смаиловым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003119-scheli-i-skoly-sostoyanie-memoriala-v-chest-yanvarskih-sobytiy-vozmutilo-kazahstantsev/