"Здания можно восстановить, но отнятые жизни не вернуть": Токаев о январских событиях

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии мемориала "Тағзым" в Алматы. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства в рамках рабочей поездки в Алматы открыл мемориал жертвам январских событий "Тағзым".

Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к стеле. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, затем прозвучал Государственный гимн.

Президент в своей речи подчеркнул особую роль мемориала для всего народа Казахстана. Как он отметил, события Трагического января стали одним из самых серьезных вызовов с момента обретения Независимости.

Касым-Жомарт Токаев на открытии мемориала "Тағзым" в Алматы. Фото: Акорда

"Это было время испытаний для нашего народа. Под угрозой оказались основы государственности. Более того, стоял вопрос о том, сумеем ли мы сохранить наше государство. Но благодаря сплоченности и солидарности нашего народа мы смогли решительно противостоять всем вызовам, продемонстрировав непоколебимую решимость и силу.

Мы пресекли действия заговорщиков, пытавшихся посеять раздор в обществе. Мирные митинги, проходившие в нескольких городах страны, переросли в массовые беспорядки и погромы. Особенно сильно пострадал от рук бандитов Алматы – колыбель Независимости.

Бандиты нападали на силовые структуры, грабили склады с оружием. В результате их действий погибли невинные граждане. Конечно, разрушенные здания можно восстановить. Но отнятые жизни, к сожалению, не вернуть. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась.

Наш общий гражданский долг – защищать мир и спокойствие страны и единство народа. Для меня, как президента страны, – это священный долг. Только в мире и согласии мы сможем достичь поставленной цели", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нужно всегда помнить о январских событиях, ставших самым большим испытанием в истории страны. Поэтому он поручил увековечить память о тех трагических событиях и возвести мемориал "Тағзым".

"Этот памятник имеет глубокий смысл и большое значение. Он отражает различные этапы укрепления нашей государственности. На камнях высечены цитаты выдающихся представителей казахского народа. Уверен, что эти слова, объединяющие нацию, заставят нас задуматься. Мы воздвигли этот комплекс в память о жертвах январских событий и как назидание для потомков. Выражаю благодарность архитекторам – авторам этого проекта и всем гражданам", – сказал президент.

Открытие мемориала "Тағзым" в Алматы. Фото: Акорда

Глава государства заявил, что, несмотря ни на какие трудности, мы продолжим движение вперед по пути реформ.

"Уверен, наш народ непоколебим в своей решимости построить сильное государство, укрепить и защитить нашу священную Независимость. Мы продолжим масштабные реформы, направленные на дальнейшую демократизацию политической системы, демонополизацию национальной экономики и повышение ее конкурентоспособности.

С начала года в короткие сроки была проделана огромная работа. На общенародном референдуме мы приняли обновленную Конституцию. Теперь перед нами стоят сложные задачи. Наша страна встала на путь модернизации и обновления. Конечно, это только начало. Этот путь будет непростым. Мы это все понимаем. Наша главная цель ясна и очевидна – это построение Справедливого Казахстана и общества равных возможностей для всех. Убежден, вместе у нас все получится", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отдельно отметил, что в те трагические дни подлинное мужество и высокую гражданскую ответственность проявили тысячи наших соотечественников – волонтеров, медиков, полицейских и просто неравнодушных людей.

"Многие из них участвуют в сегодняшней церемонии. Мы всегда будем хранить память о жертвах и истинных героях Трагического января. Как нация мы должны извлечь уроки из этой трагедии. Правоохранительные и специальные органы провели колоссальную работу. Ход расследования обсуждался в парламенте с участием депутатов, представителей Генеральной прокуратуры, юридического сообщества.

Огромный вклад во всестороннее рассмотрение обстоятельств тех дней и оказание правовой помощи задержанным внесли общественные комиссии, в состав которых вошли авторитетные правозащитники нашей страны. Все это позволило восстановить объективную картину произошедшего. В результате многочисленные участники беспорядков, которые поддались ложным призывам, но при этом не совершили тяжких преступлений, согласно моему Указу были амнистированы", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев на открытии мемориала "Тағзым" в Алматы. Фото: Акорда

Президент указал на то, что героизировать бандитов, радикалов и террористов ни в коем случае нельзя. Он подчеркнул, что подлинные герои – это труженики предприятий, рабочие и фермеры, врачи и медсестры, учителя и преподаватели, ученые и деятели культуры, предприниматели и спортсмены.

В завершение президент напомнил, что январские события стали большим и трагическим уроком для всех нас.

"Мы поняли, что стабильность – это залог благополучия и процветания. Увидели, что, если не беречь мир в стране, можно в один миг все потерять. Мы поняли, что нужно быть постоянно на страже нашей Независимости и государственности. Осмыслили истинный смысл мудрости "Жау жоқ деме, жар астында" ("Не говори, что нет врага, он за скалой"). Осознали, что превыше всего такие ценности, как согласие и единство. Поэтому мы всегда будем помнить о Трагическом январе и его невинных жертвах. Только сплотившись воедино мы сможем преодолеть любые вызовы и угрозы. Я, как президент, приложу все усилия для сохранения целостности государства и благополучия народа", – сказал глава государства.

Мемориал "Тағзым" построен на месте, которое было эпицентром трагических событий. Площадь Республики имеет сакральное значение для нашего народа. Исторически сложилось, что события в Алматы меняют ход истории всей страны. Мемориал станет местом памяти и скорби, символом мудрости, храбрости и силы нашего народа

Мемориал представляет собой многоступенчатый архитектурный комплекс. Он разделен на четыре эмоционально-архитектурные зоны разных цветов: светло-серая часть отождествляется с преодолением, черная демонстрирует январские события с их хаосом и страхом, серая часть – символ жертв и пролитой крови, человеческих потерь, белая – это стремление к стабильности и процветанию, символ зрелости общества, самосознания нации, веры в сильное и справедливое государство. В каждой из зон установлены камни и стелы с высказываниями выдающихся представителей казахского народа.

Авторы проекта – молодые казахстанские архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002772-tokaev-zdaniya-mozhno-vosstanovit-no-otnyatye-zhizni-ne-vernut/