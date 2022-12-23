Токаев открыл памятник жертвам январских событий в Алматы (фото)

Мемориал жертвам январских событий в Алматы. Фото: t.me/qazaqstantv

В Алматы открыли мемориал жертвам январским событиям. Располагается он в сквере возле здания акимата города, выше улицы Сатпаева. Фотографии появились в Telegram-канале телеканала Qazaqstan.

В церемонии открытия приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и аким города Ерболат Досаев.

Токаев на открытии памятника. Фото: Telegram/qazaqstantv

О том, что будет открыт мемориал погибшим в трагических событиях, сообщалось еще в конце января этого года.

Открытие монумента. Фото: Telegram/qazaqstantv

В результате беспорядков, согласно официальным данным, в Алматы погибло 160 человек, по всему Казахстану - не менее 225 человек, еще 4,5 тыс. человек получили различные травмы. Среди погибших 19 полицейских и военнослужащих.

В связи с трагическими событиями 10 января в Казахстане был объявлен день траура по погибшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002748-pamyatnik-zhertvam-yanvarskih-sobytiy-otkryli-v-almaty/