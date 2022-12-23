Токаев открыл памятник жертвам январских событий в Алматы (фото)
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В Алматы открыли мемориал жертвам январским событиям. Располагается он в сквере возле здания акимата города, выше улицы Сатпаева. Фотографии появились в Telegram-канале телеканала Qazaqstan.
В церемонии открытия приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и аким города Ерболат Досаев.
О том, что будет открыт мемориал погибшим в трагических событиях, сообщалось еще в конце января этого года.
В результате беспорядков, согласно официальным данным, в Алматы погибло 160 человек, по всему Казахстану - не менее 225 человек, еще 4,5 тыс. человек получили различные травмы. Среди погибших 19 полицейских и военнослужащих.
В связи с трагическими событиями 10 января в Казахстане был объявлен день траура по погибшим.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002748-pamyatnik-zhertvam-yanvarskih-sobytiy-otkryli-v-almaty/