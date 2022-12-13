Сколько россиян работают в Казахстане

Российский паспорт. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сколько россиян приехало в Казахстан с начала года, рассказал на брифинге в СЦК и.о. председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Ильяс Испанов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Испанов, с начала года по разным вопросам в Казахстан въехало около 3 млн граждан РФ.

"Выехало примерно такое же количество. С начала объявления частичной мобилизации в Казахстан прибыло 837 тыс. человек, выехало - 780 тысяч.

На сегодняшний день по разным причинам в стране находятся примерно 298 тыс. россиян. Из них 30 тыс. человек работают в соответствии с договорами, на основании этого имеют регистрацию временного проживания.

Есть около 20 тыс. студентов, которые учатся в Казахстане, а также люди, которые приезжают к нам и транзитом улетают", - проинформировал спикер.

Испанов добавил, что с 21 сентября примерно 198 тыс. россиян использовали Казахстан как транзитную страну.

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Напомним, 21 сентября в России было объявлено о начале частичной мобилизации, после чего из страны начали массово уезжать граждане. Многие из них въезжали в Казахстан – из-за этого на границе двух стран образовались огромные очереди из автомобилей.

Ажиотаж спал лишь в начале октября, тоже с границы исчезли километровые очереди. А в середине октября в МВД РК заявили, что ситуация с наплывом россиян полностью стабилизировалась - количество граждан, прибывающих из России, стало меньше, чем количество выезжающих.

Между тем в МЦРИАП сообщали, что с 21 сентября по 26 октября заявки на получение ИИН подали примерно 200 тысяч иностранных граждан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001397-skolko-rossiyan-rabotayut-v-kazahstane/