Какие специалисты нужны Казахстану, рассказали в Минтруда

Рабочий. Иллюстративное фото: pixabay.com

И.о. председателя комитета по миграции Министерства труда и соцзащиты населения РК Ильяс Испанов на брифинге в СЦК рассказал, в каких специалистах нуждается рынок труда Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Испанов отметил, что потребность в кадрах определяется в первую очередь в соответствии с информацией разрешительной системы.

"Ежегодно мы собираем у работодателей заявки, какие специалисты им нужны, и соответственно формируем квоту. На этот год сформирована квота в 28 тыс. человек, из них выдано 14 900 разрешений", - отметил он.

Он также рассказал, в каких кадрах нуждается Казахстан.

"В первую очередь, инженеры, особенно используемые при переработке промышленной продукции. Вы знаете, что МФЦА и "Астана Хаб" привлекают специалистов без соответствующих разрешений, у них есть свой статус и своя резиденция.

Требуются специалисты в медицине, преподаватели, а также специалисты в промышленности для того, чтобы готовить коллектив по использованию новейших технологий в производстве", - резюмировал спикер.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько человек в этом году покинуло Казахстан и сколько наоборот приехало в страну на ПМЖ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001383-kakie-spetsialisty-nuzhny-kazahstanu-rasskazali-v-mintruda/