Сколько иностранцев решили получить ИИН в Казахстане, ответили в Минцифры

Электронное удостоверение личности. Иллюстративное фото: ortcom.kz

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов в кулуарах мажилиса рассказал, сколько иностранцев подало заявки на получение ИИН в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Турысов отметил, что точной информации о количестве иностранцев, желающих получить ИИН, предоставить не может.

"С 21 сентября поступило около 200 тысяч заявок (на получение ИИН – прим. ред.). Это в целом от всех иностранцев. Любой иностранный гражданин, который хочет вести здесь дела либо устроиться, банковский счет открыть, он обязан получить ИИН", — резюмировал вице-министр.

Ранее глава МЦРИАП Багдат Мусин сообщал, что с 21 сентября ИИН для нерезидентов получили около 70 тысяч россиян. Министр подчеркивал, что присвоение ИИН помогает отслеживать регистрацию и пребывание иностранцев в стране, а также фиксировать их нарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994304-skolko-inostrantsev-podalo-zayavki-na-poluchenie-iin-v-kazahstane-otvetili-v-mintsifry/