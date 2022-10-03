"Многие получили повестки и не выезжают": очереди на границе Казахстана и России уменьшились

Фото с пограничного поста "Сырым": mgorod.kz

Корреспонденты портала "Мой город" вчера, 2 октября, побывали на границе Казахстана и России, где ранее наблюдались километровые очереди. Журналисты сообщают о стабилизации ситуации.

Корреспонденты побывали на пограничном пункте пропуска "‎‎Сырым" ("Маштаково" со стороны РФ). Еще несколько дней назад здесь наблюдалась многокилометровая очередь и процветал "бизнес" - с российской стороны втридорога продавали продукты и бензин для желающих пересечь границу.

Вчера, 2 октября, на границе наблюдалась уже другая картина. Очередь из фур в семь километров сократилась примерно до двух километров. Легковых авто также стало значительно меньше.

Фото с пограничного поста "Сырым": mgorod.kz

Уменьшилось у пограничного поста и количество таксистов. Свои услуги могли предложить всего пару человек, которые не назвали точную цену, а предложили "договориться". В первые дни наплыва людей с одного человека за путь от поста до Уральска брали по две тысячи рублей (чуть более 16 тысяч тенге), спустя пару дней цена сократилась вдвое.

Журналисты поговорили с россиянином, который прибыл в ЗКО 29 сентября, но вернулся вчера на границу, чтобы встретить своего друга.

"28 сентября многие получили повестки на руки о мобилизации и уже, соответственно, никуда не выезжают. А те, кто не подлежит мобилизации, пересекают границу беспрепятственно", - рассказал мужчина.

По данным издания, с российской стороны наблюдается только очередь из транзитных фур и порядка тридцати авто граждан Узбекистана. С казахстанской стороны очереди из легковых автомобилей нет.

Напомним, очереди на казахстанско-российской границе возникли после объявления в России частичной мобилизации. Россиянам, желавшим въехать в Казахстан, приходилось стоять в очереди на границе по 4-5 суток.

На невозможность попасть домой жаловались и казахстанцы, застрявшие на границе. В правительстве обещали организовать для них "зеленый" коридор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990692-mnogie-poluchili-povestki-i-ne-vyezzhayut-ocheredi-na-granitse-kazahstana-i-rossii-umenshilis/