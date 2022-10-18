"Мы вернулись к прежней ситуации": глава МВД о наплыве россиян в Казахстан

Поезд. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов в кулуарах кабмина рассказал, как сейчас обстоит ситуация с массовым въездом россиян в нашу страну, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Ахметжанов сообщил, что к этому часу ситуация стабилизировалась.

"Сейчас не могу озвучить точную цифру по прибывшим. Немало россиян въехало в нашу страну. Сейчас мы вернулись к прежней ситуации", – добавил он.

Министр отметил, что количество прибывающих в Казахстан россиян уменьшилось.

"Мы вернулись к той же ситуации, что и раньше. Теперь количество граждан, прибывающих из России, меньше, чем количество выезжающих. Ежедневно прибывает 8-9 тысяч граждан, выезжает – 10-11 тысяч граждан. Депортированные есть, но их точное число не скажу, так как это ежедневная работа", – резюмировал глава МВД.

Напомним, что 21 сентября в России было объявлено о начале частичной мобилизации, после чего из страны начали массово уезжать граждане. Многие из них въезжали в Казахстан – из-за этого на границе двух стран образовались огромные очереди из автомобилей.

В пятницу, 14 октября, Владимир Путин прокомментировал ситуацию с россиянами, которые покинули РФ после объявления о частичной мобилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993182-my-vernulis-k-prezhney-situatsii-glava-mvd-o-naplyve-rossiyan-v-kazahstan/