"Ажиотажа нет": наплыв россиян резко спал в городах Казахстана (видео)

Очередь в ЦОН в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане в последние дни наблюдается стабилизация ситуации с наплывом россиян – даже в приграничных областях очереди в ЦОНах резко сократились, а пробки на границе значительно уменьшились, передает сайт телеканала КТК.

Как передают корреспонденты телеканала, в ЦОНах Петропавловска, в том числе и специальном ЦОНе для иностранцев, где еще на прошлой неделе наблюдались очереди, сейчас немноголюдно. Гораздо меньше стало посетителей и в миграционной полиции. А в зале ожидания железнодорожного вокзала даже появились свободные места.

При этом местные волонтеры продолжают предлагать нуждающимся еду. Но подходят к накрытому столу лишь единицы. Специальный ЦОН, открытый для иностранцев в городской филармонии, и вовсе удивляет. Здесь очередь из иностранцев, которые пришли оформить ИИН, исчезла совсем.

Тем не менее, по словам специалистов, пока рано говорить о том, что желающих получить ИИН стало меньше. В понедельник до обеда здесь приняли 600 человек. Это обычный для их работы поток. А избавиться от очередей, говорят, удалось благодаря новым технологиям.

"Поток у нас продолжается также, единственное - уменьшается очередь в связи с тем, что услугополучателям не надо приходить второй раз в ЦОН. Так как им приходит SMS, по ссылке которой могут скачать готовый ИИН. Раньше им приходилось приходить в ЦОН второй раз, чтобы получить готовый ИИН", — объяснила пресс-секретарь филиала ГК "Правительство для граждан" по СКО Анара Кусанова.

Призыв миграционных полицейских не приходить семьями, чтобы уведомить о прибытии гостей из России, и активнее пользоваться онлайн-сервисами, петропавловцы, похоже, тоже услышали. В итоге и в этом ведомстве вчера мало что напоминало о массовом наплыве граждан России.

По официальным данным, большинство приезжающих в регион – транзитные пассажиры. Этим спешат воспользоваться местные таксисты. Доехать до Астаны, например, стало вдвое дороже – примерно 20 тысяч тенге.

Актюбинские таксисты, кажется, уже заработали свое: наплыва на западе больше нет. Здесь, на границе, обстановка уже гораздо спокойнее: километровых очередей из машин и людей больше нет. Так говорят те, кто прошлой ночью заезжал из Оренбургской области в Актюбинскую. Сами пограничники тоже подтверждают: таможенный пост снова работает в штатном режиме.

А вот в ЦОНе, который специально открыли для граждан России, все еще многолюдно. Иностранцы сидят на трибунах в ожидании своей очереди. Здесь они оформляют казахстанский ИИН – для того, чтобы потом попытаться трудоустроиться. Идентификационный номер нужен еще и чтобы получить банковскую карту. Те, кто приехал в город на днях, тоже говорят, что на границе уже нет никакого ажиотажа. Но и выехать из России стало не так-то просто.

"Те, кто уже был в списках, призывные, они им сразу говорили: вы как бы все, разворачивайтесь, мы вас тут не пропустим. Все, кто не был в списках, – их пропускали. Но это, кстати, помогло, потому что в тот день, когда мы узнали, что поставили этих, ну, таможенники там стоят, у нас очередь уменьшилась, то есть заметно очень уменьшилась. Там, не знаю, машин на 200", — рассказал гражданин РФ Максим Хорват.

В очереди в ЦОНе в основном молодые люди: редко встретишь женщин и детей. Пожилых практически нет. Здесь с россиянами работают 24 консультанта.

"Ажиотажа нет. ЦОНы работают в штатном режиме. С 9 утра до 18:00 в будние дни. А дежурные ЦОНы принимают граждан с 9:00 до 20:00 в будни", — пояснила PR-менеджер филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по Актюбинской области Асель Дарменкулова.

ИИН получают россияне, которые все-таки решили остаться в нашей стране. Но многие из них едут не в маленькие города, а выбирают в основном Алматы и Астану. Говорят, там больше перспектив найти хорошую работу. Власти не скрывают: готовы трудоустроить иностранцев, если те действительно представляют интерес для страны.

В Мангистау встречают приезжих по-разному. Одни открывают чаты поддержки, оборудуют хостелы, помогают с поиском работы и получением документов. Другие, пользуясь случаем, поднимают цены на жилье и даже придумывают мошеннические схемы.

Так, с семейной пары из России взяли 140 тысяч тенге за месячную аренду квартиры. Наутро же хозяин недвижимости заявил, что сумма эта была за сутки, и попросил выселиться. В полиции сообщили, что заявления по данному случаю не поступало.

Волонтеры советуют приезжим не бояться обращаться в правоохранительные органы. А в целом местные охотно делятся информацией о правильном оформлении документов и помогают с поиском работы, создают для этого специальные чаты.

"Создала канал «Россияне в Актау», начала рассылку делать. И так как я в Instagram активна, у меня быстро начались эти просмотры, эти подписчики, участники этого канала. И начали помогать. Потому что цена за однокомнатную квартиру ну никак не может быть 250-300 тысяч.

Все ребята с мозгами. Классные работы были там, на родине. Поэтому ну почему бы не помочь?" – поделилась своим мнением волонтер Алма Мусабаева.

По неофициальной статистике волонтеров, большинство приезжих работают в IT. Второй по популярности профессией является сфера обслуживания. Говорят, на работу приезжих берут охотно.

По данным миграционной полиции, за последние 10 дней уведомления о приезде написало свыше 1000 россиян. Отдельных ЦОНов для них не открывали. Говорят, очереди хоть и есть, но небольшие. Оформление документов не занимает больше дня. Причем регистрация, отмечают в ведомстве, бесплатная. Хотя и находятся предприимчивые казахстанцы, предлагающие приезжим оформить документы за 20 тысяч тенге.

Источник: КТК

Напомним, накануне сообщалось, что очереди на границе России и Казахстана значительно уменьшились.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990890-azhiotazha-net-naplyv-rossiyan-rezko-spal-v-gorodah-kazahstana-video/