Врач из Омска: Стремление выучить казахский набирает популярность среди россиян (видео)

Словарь казахского языка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За последние несколько месяцев в Казахстан въехало больше 400 тыс. россиян, свыше 320 тыс. из них уже покинули страну. Оставшиеся пытаются освоиться на новом месте, в том числе выучить казахский язык.

Как сообщает телеканал "Астана", ссылаясь на озвученные главой Минтруда и соцзащиты РК данные, сейчас в стране около 22 тысяч работников с российским гражданством. Это те, кто трудится официально и делает пенсионные взносы.

Алексей Никитин переехал в Астану из Омска этим летом. Сам он родом из Кокшетау, сразу после школы уехал получать профессию в Россию. Там и остался жить, обзавелся семьей. Однако последние события заставили успешного хирурга с 15-летним стажем принять непростое решение.

"Оно действительно непростое. В Омске я много чего добился. В связи с тем, что сейчас происходит, и в связи с этой политикой я не вижу возможность рассматривать для себя дальнейшую свою жизнь и жизнь своих детей в России", — рассказал хирург из РФ Алексей Никитин.

Мужчина рассказывает, что поставил себе цель - выучить казахский язык. За три месяца он уже научился читать на нем. Иностранцам Алексей советует выучить и гимн Казахстана - как дань уважения за гостеприимство.

"Стремление выучить казахский язык среди россиян набирает все большую популярность, потому что ассимиляция в общество возможна только в результате полного погружения. А без знания казахского это невозможно сделать", — объясняет Никитин.

Мужчина также связывает интерес к Казахстану с тем, что здесь можно развиваться.

"В Казахстане есть огромный потенциал для развития медицины, медицинской науки и практической медицины. Я как врач, как врач-организатор, это очень хорошо вижу. Мы, россияне, сталкиваемся здесь с невероятным уровнем развития казахстанской медицины в плане технологического развития", — поделился Алексей.

У самого Алексея в планах открыть медклинику. Сейчас хирург работает над этим. К слову, даже прожив больше 20 лет в Сибири, мужчина признается, что не привык к ветрам Астаны. Но, говорит, это единственный холодный прием.

Ранее мы рассказывали о фуд-блогере из России, снявшем почти двухчасовой видеоролик о традиционной казахской кухне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999497-vrach-iz-omska-stremlenie-vyuchit-kazahskiy-nabiraet-populyarnost-sredi-rossiyan-video/