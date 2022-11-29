"Казахи – гостеприимный народ": фуд-блогер из России снял видео о казахской кухне

Макс Брандт. Фото: instagram.com/kozheed

Популярный российский фуд-блогер Макс Брандт посетил Казахстан, где снял почти двухчасовой видеоролик о традиционной казахской кухне. Выпуск опубликован на его YouTube-канале, на который подписано свыше 2,2 млн пользователей.

Рубрика "Вкус нации" на канале Брандта сосредоточена на особенностях национальных кухонь. И третий выпуск блогер решил посвятить традиционным казахским блюдам.

Для этого Брандт отправился в Астану и Алматы, где посетил несколько ресторанов, подающих казахские национальные блюда.

В первом ресторане блогер заказал бешбармак из конины, куырдак из баранины, бараньи мозги с морепродуктами, кеспе из конины, кеспе из курицы и классический шелпек.

Кеспе - блюдо из лапши, которую готовят вручную, варят в мясном бульоне с добавлением специй и овощей.

Куырдак - казахское жаркое, от слова "қуыру" - жарить.

"Я читал, что куырдак нужно перед бешбармаком есть. Это правда?" — поинтересовался ютубер.

Обслуживавший его официант объяснил, что это неправда, так как оба блюда очень сытные.

Перед едой Брандту дали попробовать по кесе (казахская национальная посуда, чаша для напитков) кумыса и айрана.

Айран готовят из козьего, коровьего или овечьего молока с добавлением специальной закваски из сюзьмы (кисломолочный продукт, похожий на творог), катыка (также один из разновидностей кисломолочных продуктов) или кефира.

"Очень похоже на кефир вместе с ряженкой и со сметаной", — сказал блогер, попробовав айран.

Затем он попробовал кумыс - кисломолочный продукт из кобыльего молока, полученный путем брожения с помощью кисломолочных палочек и дрожжей. Брандт отметил, что если айран можно было сравнить с привычными кисломолочными продуктами, то у этого напитка "аромат и вкус необычные".

К слову, бараньи мозги с морепродуктами Брандту подали в сливочном соусе, с креветками и зеленой спаржей.

Бешбармак блогер, как и подобает традиции, ел руками. И остался в восторге от бульона из конины с куртом и казы, с которым блюдо преподнесли.

Во втором ресторане блогер попробовал баурсаки.

"Здесь внутри ничего нет, но это настолько вкусно!", — выразил восторг ютубер.

Затем ему принесли домашние манты с тыквой и с рубленым мясом, нарын из конины - накрошенное мелко отварное мясо с луковым соусом.

Следующими на очереди были национальные казахские сладости - иримшик, жент, жент с изюмом и кампит (казахские конфеты), а из напитков он выбрал тары шай.

Жент готовят из пшенной крупы, с добавлением сушеного толченого творога, топленого масла, сахара, меда, изюма, орехов и других ингредиентов.

Тары - обработанное вручную жареное просо, в тары шай добавляются пряности, молоко и тары.

В одном из заведений в Алматы Брандт попробовал куырдак из верблюжатины, кеспе коже из верблюжатины, мини-манты из того же мяса.

"Традиционная казахская кухня и правда жирная и сытная. Что интересно, во всех заведениях в счет была включена плата за обслуживание в 10%. Естественно, я, как благодарный гость, оставлял больше.

Казахи - очень гостеприимный народ. Нигде не было намека на запрет съемки, все были радушными и приветливыми, не боялись камер и даже всячески помогали", — резюмировал блогер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1999441-kazahi-gostepriimnyy-narod-fud-bloger-iz-rossii-snyal-video-o-kazahskoy-kuhne/