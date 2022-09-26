МВД: Со стороны прибывших граждан России правонарушений не совершалось

Аэропорт. Иллюстративное фото: pixabay.com

И.о. председателя Комитета миграции МВД РК Аслан Аталыков на брифинге ведомства рассказал, сколько граждан России прибыло в Казахстан, а также сообщил, что правонарушений со стороны россиян не наблюдалось, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер признал, что в последние дни в адрес МВД поступает много запросов о количестве прибывших в Казахстан граждан России.

"С начала года в Казахстан приехали более 4,3 млн иностранцев, из них из России – 1,7 млн, из Узбекистана – более 1,5 млн, из Кыргызстана – 547 тыс., и из Таджикистана – более 200 тыс. человек.

В то же время из Казахстана за рубеж выехали более 4,1 млн иностранцев. Из них 1,6 млн россиян, 1,7 млн граждан Узбекистана, 540 тыс. граждан Кыргызстана и 196 тыс. граждан Таджикистана.

В 2019 году, до пандемии, в Казахстан прибыло 2 млн 875 тыс. граждан России, то есть около 3 млн человек, а за 9 месяцев этого года – 1 млн 600 тыс. Но после 22 сентября количество прибывающих из России выросло в 2 раза. Поэтому наблюдаются заторы в пунктах приграничных", – заявил спикер.

Он напомнил, что протяженность границы Казахстана с Россией составляет 7 591 километр.

"Это самая длинная сухопутная граница в мире. Поэтому большой миграционный поток, безусловно, в первую очередь связан с соседством. Нельзя забывать и о транзитном потенциале Казахстана для граждан России: возможность использования наших аэропортов для релокации тоже является одной их причин потока иммигрантов", – подчеркнул Аслан Аталыков.

Он заверил, что учет мигрантов ведется, контролируется и срок их пребывания в Казахстане.

"К нарушителям миграционного законодательства будут приняты соответствующие меры. Со стороны прибывших граждан РФ правонарушений не совершено", – резюмировал спикер.

Позже Аслан Аталыков заявил, что с начала года за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено более 45 тыс. иностранцев, в том числе 2 959 россиян. Из общего числа нарушителей 4 190 человек выдворены из Казахстана, включая 203 граждан России.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

После этого в соцсетях появились кадры с длинными очередями из автомобилей, выстроившихся на казахстанско-российской границе. Отмечалось, что приток машин из России в Казахстан вырос на 20% в последние дни.

На фоне ажиотажа из-за частичной мобилизации резко выросли цены на авиабилеты, например, для жителей Москвы стоимость билета на самолет до Астаны доходила до 8,3 млн тенге.

Ранее о ситуации на казахстанско-российской границе высказывались в Погранслужбе Комитета Национальной безопасности РК, в Комитете миграционной службы МВД и в МИД Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989586-mvd-so-storony-pribyvshih-grazhdan-rossii-pravonarusheniy-ne-sovershalos/