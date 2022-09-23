КГД: Приток машин из России в Казахстан вырос на 20% в последние дни

Машины. Иллюстративное фото: Ditto / Getty Images

В Казахстане вырос приток автомобилей из России - с 21 сентября отмечается рост на 20%. В некоторых областях Казахстана отмечается скопление машин на границе с РФ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов МФ РК.

Как рассказали в Комитете государственных доходов, с 21 сентября наблюдается рост перемещаемых легковых автотранспортных средств из РФ в РК на 20%.

"В этой связи наблюдается скопление автотранспортных средств на некоторых участках на границе с РФ при въезде в Казахстан. Особенно в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях", - рассказали в ведомстве.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. После этого в соцсетях появились кадры с длинными очередями из автомобилей, выстроившихся на казахстанско-российской границе.

Также мы писали, что на фоне ажиотажа из-за частичной мобилизации резко выросли цены на авиабилеты, например, для жителей Москвы стоимость билета на самолет до Астаны доходила до 8,3 млн тенге.

Между тем сегодня наплыв россиян прокомментировали в Погранслужбе КНБ и миграционной службе МВД РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989289-kgd-pritok-mashin-iz-rossii-v-kazahstan-vyros-na-20-v-poslednie-dni/