Ситуацию на границе Казахстана и России прокомментировали в Погранслужбе КНБ

Граница. Иллюстративное фото: Jasmin Merdan/Getty Images

О ситуации на казахстанско-российской границе высказались в Погранслужбе Комитета Национальной безопасности РК. Комментарий появился на официальном сайте ведомства.

Как отмечают в ПС КНБ, сейчас на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Казахстан иностранных граждан.

Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств.

"Ситуация находится на особом контроле. Пограничной службой совместно с компетентными государственными органами обеспечиваются безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах.

Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством. Пограничная служба КНБ в своей деятельности руководствуется международными договорами и нормами внутреннего законодательства РК", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

После этого в соцсетях появились кадры с длинными очередями из автомобилей, выстроившихся на казахстанско-российской границе.

Между тем накануне Дмитрий Песков заявил, что информация касательно очередей на границах и о том, что люди скупают авиабилеты, чтобы улететь из России, слишком преувеличена.

Также мы писали, что на фоне ажиотажа из-за частичной мобилизации резко выросли цены на авиабилеты, например, для жителей Москвы стоимость билета на самолет до Астаны доходила до 8,3 млн тенге

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989225-situatsiyu-na-granitse-kazahstana-i-rossii-prokommentirovali-v-pogransluzhbe-knb/