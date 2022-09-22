"Бегут от мобилизации": появились видео с очередями на границе России и Казахстана

Очередь из машин. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В социальных сетях делятся кадрами с длинными очередями, указывая, что сняты они были на границе России и Казахстана со стороны Западно-Казахстанской и Костанайской областей. Якобы такая ситуация возникла после объявления в соседней стране о частичной мобилизации.

"В России вчера утром объявили мобилизацию. Вечером на границе Казахстана и России со стороны Самары и Оренбурга образовались очереди", "Россияне массово бегут от мобилизации", - отмечается в соцсетях.

Журналисты издания "Мой город" побывали у поста "Маштаково", который находится со стороны Самары в Западно-Казахстанской области. Отмечают, что там образовалась многокилометровая очередь из 200-250 автомобилей. Также люди переходят границу пешком.

Очереди на границе Казахстана и России. Фото: mgorod.kz

"Как только объявили мобилизацию, побросал вещи в сумку и выехали с другом", - объяснил один из стоявших здесь молодых людей по имени Дмитрий.

"Вчера, как объявили о мобилизации, оставил семью и уехал в Казахстан", - рассказал Иван из Самары.

Корреспонденты издания указывают, что знакомых в нашей стране у ребят нет. Выбрали Уральск, потому что близко.

Очереди на границе Казахстана и России. Фото: mgorod.kz

Анастасия говорит, что с маленькой дочерью и мужем простояли на посту "Маштаково" 10 часов.

"Мы с мужем родом из Казахстана. Живем в Самаре. Как услышали о мобилизации, буквально за пару часов собрались и выехали в Уральск. У нас здесь родные, ждут нас. Мы с мужем военнообязанные, нас бы сразу призвали. Наверное, будем брать казахстанское гражданство", - пояснила россиянка.

Пограничники рассказали журналистам, что еще днем 21 сентября все было спокойно - таких очередей не было. Автомобили стали стягиваться ближе к вечеру.

"Сейчас около 200-250 машин стоят, а еще сколько людей пешком переходят", - говорят сотрудники.

Между тем, отмечает издание, в самом Уральске машин с российскими номерами стало значительно больше. В одной из популярных гостиниц свободных мест нет.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989105-begut-ot-mobilizatsii-poyavilis-video-s-ocheredyami-na-granitse-rossii-i-kazahstana/